« Vikings »: Pourquoi Alfred a arrêté la bataille finale après la mort d’Ivar

La sixième saison de « Vikings»A marqué la fin de plusieurs de ses personnages les plus importants, l’un d’eux est Ivar le Désossé (Alex Høgh Andersen), décédé lors de la bataille du Wessex contre le roi Alfred (Ferdia Walsh-Peelo). Par la suite, ce dernier a arrêté la confrontation, pourquoi?

Ivar et son frère Hvitserk (Marco Ilsø) se sont rendus dans le Wessex avec l’intention de vaincre le roi Alfred pour venger sa famille et, dans le cas des Désossés, devenir le plus grand Viking qui ait jamais vécu, mais ils n’ont pas réussi.

Les Vikings semblaient avoir le dessus, mais lorsqu’ils ont demandé à se rendre et à conclure un accord de paix, Alfred, conscient des accords précédemment rompus, a refusé et a insisté pour se battre jusqu’à la mort.

Dans la deuxième étape de la bataille, Ivar a remarqué que ses jambes commençaient à céder, ce qui signifiait que sa mort était proche, alors il a encouragé un soldat saxon à le poignarder et à mettre fin à ses jours. Après sa mort, le roi a arrêté la confrontation.

Ivar le Désossé est mort lors de la dernière saison de « Vikings » (Photo: Amazon Prime Video)

POURQUOI ALFRED A-T-IL ARRÊTÉ LA BATAILLE APRÈS LA MORT D’IVAR?

Dans une interview avec Express.co.uk, le créateur de « VikingsMichael Hirst a expliqué la signification de la scène de bataille emblématique. «Alfred et Ivar ont une histoire, quand ils étaient très jeunes, ils jouaient aux échecs et parlaient. Ils se sont réunis d’une certaine manière et je pense qu’Alfred n’a jamais oublié cela. Il le sait aussi bien qu’Ivar savait que c’était personnel. «

«Ivar est retourné au Wessex pour se venger, tout cela a été transcendé en raison des changements dans Ivar. Quand Alfred voit Ivar assassiné, il sait que c’est la fin de la bataille, il veut aussi reconnaître que quelqu’un de grand vient de mourir », a-t-il ajouté.

Il a également indiqué: « Je pense que c’est un moment justifiable pour quelqu’un comme Alfred, qui est devenu un grand leader, un homme assez grand pour arrêter le massacre. »

Enfin, Hirst a déclaré qu’il était « extrêmement heureux » d’avoir montré à Ivar d’une manière complètement différente et qu’il avait toujours pensé qu’il serait un peu différent dans le dernier épisode de « Vikings».