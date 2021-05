Vikings: la véritable histoire d’Athelstan

« Vikings«Et la plupart de leurs personnages étaient basés sur des personnages historiques réels ou des personnages de légendes célèbres, y compris Athelstan, et c’est ce qui est arrivé à la vraie. Créé par Michael Hirst, connu pour la série télévisée historique «The Tudors», «Vikings»Créée sur History Channel en 2013, et bien qu’elle ait été initialement prévue comme une mini-série.

Cette série a été si bien accueillie qu’elle a été renouvelée pour une deuxième saison peu de temps après. « Vikings« a maintenu sa popularité pendant un total de six saisons, se terminant en décembre 2020. Les Vikings ont d’abord suivi la légendaire figure nordique Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) et ses voyages et raids avec ses frères Viking.

Parmi eux son frère royal, Rollo (Clive Standen), et son meilleur ami et meilleur constructeur de bateaux Kattegat, Floki (Gustaf Skarsgård). Au cours de six saisons, les téléspectateurs ont rencontré une variété de personnages, des alliés aux Ragnar et compagnie même des ennemis et des traîtres, l’un des plus populaires et des plus aimés était Athelstan (George Blagden).

En pillant le monastère de Lindisfarne, Ragnar et la compagnie a tué la plupart des moines là-bas et en a capturé d’autres, y compris Athelstan, à qui Ragnar il a ramené à la maison comme esclave, mais est devenu plus tard une partie de sa famille. C’est la vraie histoire de Athelstan et ce qui est vrai aussi bien que ce qui ne l’est pas.

LA VRAIE HISTOIRE D’ATHELSTAN

Athelstan était le fils du roi Édouard l’Ancien et de sa première épouse, Ecgwynn. (Photo: « Vie de Saint Cuthber »)

Athelstan Il a lutté pour garder ses croyances intactes dans un environnement complètement différent de celui auquel il était habitué, et dans lequel de nombreuses divinités étaient adorées au lieu d’une seule. Athelstan Il était en conflit constant avec ce côté de lui, et pourtant il faisait de son mieux pour garder son serment de célibat.

À la fin, il a fini par avoir un enfant avec la femme du prince Aethelwulf de Wessex, qui a été appelé Alfred Et c’est censé être le futur Le roi Alfred le grand. À présent, Athelstan comme on le voit dans « Vikings » n’a pas d’équivalent dans la vie réelle, bien qu’il y ait sûrement des moines chrétiens qui auraient pu vivre certaines des expériences de Athelstan au « Vikings » . Pourtant, il y avait un roi Athelstan.

le Athelstan historique, il était roi des Anglo-Saxons de 924 jusqu’à ce que 927 et roi des Anglais depuis 927 jusqu’à ce que 939. Au lieu d’être le père de Alfred le Grand tel qu’il était dans le vikings, le vrai Athelstan c’était son petit-fils. Athelstan Il avait un lien avec les Vikings, bien que pas comme celui de la série, car il ne leur était pas lié d’amitié et avait en fait conquis le dernier royaume viking restant, York.

Il a été remplacé par son demi-frère, Edmund. (Photo: Neflix)

C’est ainsi qu’il est devenu le premier dirigeant anglo-saxon de tout le pays. Angleterre, Cependant, après sa mort en 939, les Vikings ont repris le contrôle de York, reconquise en 954. Athelstan Il mourut à l’âge de 45 ans, et comme il n’avait pas d’enfants, son demi-frère lui succéda. Edmund I. Athelstan a décidé de ne pas être enterré Winchester.

Au Winchester C’est là que se trouvaient son père et son demi-frère, car il ne voulait pas honorer la ville associée à l’opposition à son gouvernement, il a donc été enterré dans le une abbaye de Malmesbury. Cependant, ses os ont été perdus pendant la Réforme et il est maintenant commémoré par une tombe vide. Bien qu’il n’y ait pas de véritable contrepartie à la Athelstan vu dans « Vikings » , le personnage historique dont il tire son nom avait un lien avec les Vikings et d’autres personnages vus dans la série, et son histoire est assez intéressante, bien que très différente de ce que la série a fait avec sa version de Athelstan.