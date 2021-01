« Vikings »: la mort de chacun des enfants de Bjorn Ironside

La sixième et dernière saison de « Vikings»Terminé à la fin de 2020 et bien que les fans aient loué de nombreux aspects du résultat, ils n’étaient pas satisfaits du destin tragique de Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) et de ses enfants.

Bjorn a trompé les Russes en leur faisant croire qu’il était mort, mais en réalité il n’avait été que gravement blessé. C’est pourquoi lorsque le fils de Ragnar est revenu sur le champ de bataille, de nombreux guerriers ont été surpris et effrayés, croyant même que c’était un truc.

Enfin, Bjorn est mort à cause de plusieurs flèches. Mais qu’est-il arrivé à leurs enfants? Comment chacun d’eux est-il mort? « Vikings« ? Avec Pórunn, il eut une fille nommée Siggy, et avec Torvi il en eut deux, Hali et Asa.

SIGGY

La première fille de Bjorn a d’abord été prise en charge par ses parents, mais en raison des blessures de Porunn au combat, Aslaug a pris en charge la petite fille; cependant, il n’a pas fait du bon travail en pleurant le départ de Harbard. Dans la quatrième saison de « VikingsSigurd trouva Siggy noyé près du ruisseau.

Siggy est mort lors de la quatrième saison de « Vikings » (Photo: Histoire)

HALI

Dans la sixième saison de la série historique, Hali a été assassiné par White Hair, le méchant disciple d’Ivar. Il a été banni par Bjorn quand il a récupéré Kattegat, au lieu de le tuer, il a fait preuve de miséricorde et en réponse a tué son fils lorsqu’il a attaqué le village de Lagertha.

Hali est décédé lors de la sixième saison de « Vikings » (Photo: Histoire)

MANIPULER

Asa, la plus jeune fille de Torvi et Bjorn, est décédée dans une tempête lors de la dernière saison de « Vikings». La jeune fille est tombée par-dessus bord quand une vague géante a frappé le bateau dans lequel Ubbe, Torvi, Othere et les autres colons voyageaient à la recherche de la Terre d’Or.