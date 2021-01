Vikings: Katia, attendiez-vous vraiment un fils d’Ivar le Désossé?

Après sept ans à la télévision et une saga qui a duré des décennies, la fin de la sixième saison de « Vikings»A terminé l’histoire de Ragnar Lothbrok et de ses fils. La dernière saison de la série Chaîne historique a été divisée en deux moitiés, et la saison 6b de « Vikings»Ouverture avec un adieu à l’un des rares personnages restants de la saison 1: le premier-né de Ragnar, Bjorn Ironside.

Le guerrier est censé impossible de tuer est sorti avec style, apparemment ressuscité d’entre les morts et menant l’armée norvégienne à la victoire contre les Envahisseurs Rus, avant de finalement succomber à ses blessures et d’être enterré toujours à cheval, l’épée levée. De la même forme, Ivar le désossé vu une fin dure qui a été critiquée par de nombreux fans de la série.

Contrairement à une sortie héroïque comme beaucoup de morts de « Vikings», Ivar il a vu sa fin au milieu du champ de bataille, oui, mais par une blessure au couteau d’un soldat qui semblait avoir très peur de le tuer. Bien que cela ait eu une fin triste, Katia lui a avoué avant cela que J’étais enceinte et j’attendais un de vos enfants.

Est-ce vrai? Les circonstances de votre adieu ils étaient très rapides pour pouvoir découvrir la vérité derrière cette déclaration, mais tout indique qui disait la vérité. Express a recueilli les informations qui justifient sa déclaration et comment cela pourrait ultérieurement affecter la franchise de « Vikings».

KATIA ÉTAIT-ELLE ENCEINTE AVEC IVAR THE BONE SUR «VIKINGS»?

Katia est jouée par la même actrice qui a joué Freydis (Photo: Histoire)

Katia elle était la femme du prince Olegmais dès la première fois qu’il l’a vue, Ivar il avait cru qu’il était une réincarnation de sa défunte épouse, Freydis, joué par la même actrice. Comme Ivar avait assassiné Freydis, imaginé Katia comme sa femme par culpabilité, et il ne pouvait plus nier le fait qu’il l’aimait toujours.

Même si Katia était la femme de prince Oleg, n’était pas d’accord qu’il était la bonne personne pour décider Rus et elle, comme Ivar, il voulait que l’héritier légitime ait le trône. À la fin 10 épisodes, a uni ses forces avec Ivar pour aider à mettre le prince Igor, le véritable héritier, en sécurité et élaborer un plan.

Katia et Ivar approfondi leur connexion dans le palais et il a été révélé que Katia elle n’était pas fan de son mari Oleg, Sinon le contraire. Ils, avec Hvitserk, a aidé Igor à échapper aux griffes de Oleg et rencontrez le prince Dir. Oleg, bien sûr, il était très mécontent de cela, mais ses forces étaient également débordées.

Katia prétendait être une épouse fidèle, mais ne voulait pas que son mari reste au pouvoir (Photo: Histoire)

Quand Ivar, Igor, le prince Dir et Hvitserk ils sont revenus avec Katia, Oleg il a demandé pardon. En choisissant d’aider Igor, Ivar offert de tirer Oleg avec un arc et des flèches et le sortir de sa misère. Cependant, en se souvenant de la scène où Oleg A demandé à Igor de tuer un chef de l’armée implorant grâce, Igor a abattu Oleg le même.

Ivar, toujours amoureux de Katia, il a demandé ce qu’il voulait faire. Elle l’a gentiment rejeté. Au début, Ivar cela semblait bien, mais alors Katia Elle a également admis qu’elle était enceinte de Ivar. Il a fini par être le catalyseur de Hvitserk et Ivar reviendra à Kattegat, bien qu’il ait dit que même s’il ne voulait pas Ivar proche pendant longtemps, il dirait à son fils qui était son père.

Malheureusement, les fans n’ont pas pu voir le fils, même pas Katia, après quoi Ivar elle est partie, donc on ne sait pas si elle disait la vérité. Katia et Ivar partagé un moment romantique, ce qui signifie que si elle était enceinte, le bébé pourrait appartenir à Ivar.

Katia a prétendu être une bonne épouse lorsqu’elle a conspiré contre son mari (Photo: Histoire)

En même temps, il est possible que le bébé soit Oleg, et Katia Je mentais juste à Ivar afin que vous puissiez partir sur une note positive. Très probablement, le bébé était Ivar, car Katia J’avais choisi d’être ouvert et honnête avec Ivar pour tenter d’assurer la place d’Igor sur le trône de Rus.

Elle n’avait aucune raison de lui mentir, c’est juste que les malheureux fans n’ont jamais pu voir le garçon par eux-mêmes. Selon thefamouspeople.com, se croit que Ivar eu deux enfants, nommés Sichfrith Ivarsson et Sigtrygg Ivarsson, mais il n’y a aucune trace de qui était vraiment la mère.

Ivar n’a jamais su si Katia avait vraiment un de ses enfants (Photo: Histoire)

L’histoire de la grossesse de Katia il a probablement été créé dans le cadre de l’arc de rédemption de Ivar, comme il a finalement accepté le La véritable identité de Katia. Il croyait qu’il n’était pas capable d’avoir des enfants, alors le fait qu’il deviendrait père l’a aidé à retrouver un peu sens du but.

Ivar Il était déterminé à ce que son nom soit reconnu dans le monde entier, et les nouvelles de Katia aiderait à y parvenir. Cela pourrait enfin être révélé dans « Vikings: Valhalla», La nouvelle série de Netflix que se passe-t-il 100 ans après les événements de « Vikings». Se pourrait-il que le fils ou le petit-fils de Ivar participer au programme?