« Vikings » : Floki, as-tu vraiment changé de religion à la fin de la série ?

Après la fin de la sixième saison de « VikingsEn décembre 2020, les fans du drame historique continuent de théoriser sur le sort des personnages principaux. Le dernier sujet abordé dans ces discussions est le supposé changement de religion de Floki (Gustaf Skarsgård).

Tel que rapporté par Express, un fan a écrit sur Reddit : « Dans la scène finale avec Floki et Ubbe sur la plage, Floki dit quelque chose sur la présence de Ragnar, lui demandant toujours de construire de nouveaux bateaux. Il poursuit en disant : « Je le lui dis toujours ; Pourquoi diable avez-vous besoin d’un nouveau vaisseau pour Ragnar ? Tu es mort' ».

L’adepte de « Vikings« Il a expliqué que l’expression » what the heck « est généralement associée à l’enfer chrétien. « Je ne suis pas un historien, mais je crois que les païens nordiques avaient leur propre version de l’enfer appelée quelque chose comme Hel ou Helheim. Mais, je ne sais pas s’ils ont utilisé ce mot dans le même contexte que la phrase que nous utilisons aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Il a également mentionné que la rencontre de Floki avec une croix chrétienne lors de la recherche de ses dieux dans la saison cinq pourrait suggérer que le personnage avait changé de religion. « Peut-être qu’après avoir quitté le volcan en Islande et trouvé son chemin vers l’Amérique du Nord, Floki aurait pu être convaincu que c’était un miracle du dieu chrétien qui est venu sur une terre si généreuse et s’est secrètement converti à la foi chrétienne », a-t-il suggéré. téléspectateur.

« Je pense que cela pourrait vraiment être possible puisque Floki lui-même a dit qu’il était un homme changé et qu’il aurait pu le dire de plus d’une manière. Je pensais que c’était une théorie intéressante et qu’il valait la peine d’en discuter », a-t-il partagé.

Dans la cinquième saison de « Vikings », Floki s’est lancé dans un grand voyage, était-ce à ce moment-là que son changement s’est produit ? (Photo : Histoire)

FLOKI S’EST-IL CONVERTI AU CHRISTIANISME A LA FIN DES « VIKINGS » ?

Cette théorie a divisé les fans de « Vikings”. Un autre utilisateur de Reddit a suggéré que le libellé utilisé pourrait simplement être une erreur historique. « C’est définitivement une théorie intéressante ! Mais ai-je l’impression que cela aurait pu être un oubli de l’équipe de production ? »

« Je me souviens avoir pensé que c’était bizarre pour Floki de dire » que diable » aussi. Je doute sérieusement que ce soit une erreur de production, comme d’autres l’ont suggéré, étant donné que cette émission s’est concentrée sur la religion. Vous êtes peut-être sur quelque chose », a écrit un autre fan.

Un autre a ajouté : « Je le pensais aussi. L’histoire de Floki boucle vraiment la boucle. Il a commencé comme celui qui haïssait le plus les chrétiens, mais à la fin (ça aurait pu) être le dieu chrétien qui l’a sauvé ».