Vikings: explication du retour de Floki dans les derniers chapitres

Bien que pour les fans de « Vikings« Qui étaient sur la théorie le retour de Floki dans la dernière saison de la série historique n’était pas vraiment une surprise, ils étaient ravis du retour de l’ami le plus proche et excentrique de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel).

Floki, joué par Gustaf Skarsgård, a disparu vers la fin du cinquième opus, apparemment écrasé un volcan en éruption en Islande. Cependant, il est revenu comme un « fou » venu dans le Nouveau Monde et a rencontré Ubbe (Jordan Patrick Smith) et Torvi (Georgia Hirst).

Avec l’expédition d’Ubbe et Torvi en Islande dans la sixième saison de «Vikings»Des rumeurs ont commencé que Floki a survécu à l’accident et reviendrait à la fin de la fiction créée et écrite par Michael Hirst. Cependant, il est apparu aux États-Unis.

Floki a rencontré Ubbe et Torvi à la fin de « Vikings » (Photo: Amazon Prime Video)

EXPLICATION DU RETOUR DE FLOKI À LA FIN DE «VIKINGOS»

Après la finale de la série, le showrunner et l’historien ont parlé à ET Online de ses raisons de ramener Floki. «Je savais que je ne pouvais pas le laisser abandonné et oublié au pied d’un volcan», a-t-il expliqué.

« Ce n’était pas ainsi que Floki allait quitter la série ou quitter la vie, en fait, parce qu’il était l’esprit de la vie », a-t-il reconnu. Michael Hirst.

Il a également déclaré: «Je pense que je suis arrivé assez tôt à la conclusion que cela réapparaîtrait en Amérique, puis il s’agissait de savoir quel type de forme serait-il, qui serait-ce? Était-il toujours le vieux Floki ou aurait-il changé? Après tout, il a beaucoup souffert. Il a traversé de nombreuses circonstances extrêmes ».

Bien que le constructeur naval ait été absent pendant un certain temps, il est revenu jouer un rôle central. Contrairement aux autres personnages de « VikingsFloki a pu fermer son arc en rappelant à Ubbe son amitié avec Ragnar.