Vikings et Lady’s Gambit s’unissent: bande-annonce du film avec Travis Fimmel et Anya Taylor-Joy

« Voici les jeunes hommes » est un film irlandais-américain, écrit et réalisé par Eoin Macken. Le film est basé sur le roman de Rob Doyle et a été présenté en première mondiale à Galway Film Fleadh le 11 juillet 2011, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il n’a pas pu sortir en salles et a retardé son arrivée. Voyez quand il s’ouvre!

La production a commencé en août 2018 avec l’annonce de la distribution et du réalisateur. À la fin de cette année, il a commencé à tourner en Irlande et aux États-Unis sous l’œil attentif des cadres Paul WS Anderson, Andrew Davies Gans, Conor Barry et Michael Raimondi. Une fois les enregistrements terminés, Well Go USA Entertainment et Signature Entertainment ont acquis les droits de distribution.

De quoi s’agit-il? Synopsis de Filmaffinity: « Trois adolescents de Dublin, Matthew, Rez et Kearney, abandonnent le lycée pour plonger dans une spirale de consommation excessive d’alcool et de drogues qui les amène à jouer dans divers actes excessifs de transgression sociale ». Ce sera une maturité prometteuse, selon vos premiers aperçus.

Le casting officiel sera composé de: Anya Taylor-Joy (Jen), qui a triomphé aux derniers Golden Globes, Dean-Chaerles Chapman (Matthieu), Finn Cole (Kearney), Ferdia Walsh-Peelo (Rez), Conleth Hill, Travis Fimmel, Emmett J. Scanlan, Chris Newman, Ralph Ineson, Susan Lynch et Lola Petticrew (Julie). Ils ont récemment publié une nouvelle bande-annonce à ne pas manquer. Voir!







Les critiques ont été régulières jusqu’à présent, bien que celle de Cineuropa soit sauvée: « Il a trois protagonistes charismatiques (…) Il se caractérise par un rythme narratif intéressant, ainsi qu’une bande sonore puissante », et de Screendaily: « Jette une lumière crue sur la masculinité toxique la plus immature (…) Cela s’avère être une fable morale à l’ancienne ». Sa première aura lieu le 10 avril sur les plateformes de streaming aux États-Unis.