Vikings: ce qui s’est passé et que signifie la fin de la série

« Est-ce la fin? » C’est la question qui reste en suspens dans la dernière scène de « Vikings”, Après tant de batailles et tant de sang versé, tant de sacrifices, tant de voyages, tant de dieux déchus et de dieux encore au ciel. Alors que le soleil disparaît au loin, Ubbe et Floki ont cette conversation qui marque l’épilogue de la sixième et dernière saison d’une série qui racontait les sagas viking selon ses propres termes, de la montée de Ragnar Lothbrok à la retraite du fils qui ça lui ressemblait. « Est-ce la fin? »

« Vikings»A pris fin en décembre 2020, avec beaucoup moins de noms que la saison finale. Ceux qui auraient dû mourir sont morts. Ceux qui étaient censés vivre ont vécu pour assister à la disparition des héros et au déclin de leur culture telle qu’ils la connaissaient depuis l’enfance. Kattegat a survécu à l’épreuve du temps, mais les grands guerriers qui portaient autrefois un toast aux dieux dans la salle du trône continuent aujourd’hui leurs combats au loin à Valhalla, en sirotant de l’hydromel à cornes dorées. Du moins c’est ce que dit la croyance, la même croyance qu’Ubbe remet en question à la fin de la série et que Hvitserk démissionne après avoir perdu son dernier frère.

Bjorn Ironside est tombé au début de cette deuxième partie de la sixième saison. Ivar le Désossé est tombé à la fin. Ce n’était pas une saison parfaite, mais personne ne niera qu’un juste hommage a été rendu à la mythologie et au mysticisme qui ont toujours entouré ces personnages et leur peuple en général. « Vikings » fini. « Valhalla»Est le prochain chapitre.

La saison 6 a marqué la dernière bataille d’Ivar le Désossé

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DES «VIKINGS»?

‘Le dernier acte‘est le titre du dernier épisode de « Vikings»Et c’est le nom approprié pour fermer les deux derniers arcs de la série, celui de l’Angleterre et celui du nouveau monde.

Alors que dans les terres saxonnes la dernière bataille entre l’armée du Wessex et les envahisseurs nordiques a été déclenchée, le nouveau continent a été déçu par les nouveaux arrivants, après que l’un des compagnons de voyage d’Ubbe ait assassiné l’un de ses hôtes, proie de ses vices. du passé. L’or a toujours assombri le jugement des Vikings, tout comme les guerres. Floki, fraîchement récupéré par le monde des vivants, ne pouvait que confirmer que les sauvages étaient toujours eux-mêmes.

Sans autre option, Ubbe a condamné l’aigle de sang à Naad pour lui donner l’opportunité d’entrer dans le Valhalla, mais lorsque le moment est venu pour son exécution, le Viking s’est recroquevillé et les dieux ont définitivement fermé les portes lorsque le fils de Ragnar lui a coupé la parole. gorge. Le droit de l’ancien monde a prévalu, mais l’ancien monde ne peut être que l’invité du nouveau, pas son propriétaire. Les plans des Vikings devaient changer.

De retour en Angleterre, Alfred a refusé de signer une trêve avec les envahisseurs comme par le passé. Sa femme l’avait prévenu. Signer la paix avec les Norvégiens, c’était leur donner la possibilité de revenir dans quelques années, avec plus d’hommes et mieux préparés. Le jeu d’échecs devait se terminer ici.

Après la mort du roi Harald, les chances d’Ivar s’étaient multipliées, alors que les os de ses jambes craquaient et grinçaient alors que le bleu de ses yeux augmentait en intensité. Pour Hvitserk, ce n’était pas de bon augure. Ivar semblait le croire aussi. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Les Vikings ne pourraient pas battre en retraite s’ils avaient la possibilité de conquérir le dernier royaume saxon.

Dans ce cadre, sur le champ de bataille, des boules de feu ont commencé à pleuvoir et des épées et des boucliers à entrer en collision. Ivar a suivi l’action de loin, tandis que Hvitserk a prouvé qu’il était bien le fils de Ragnar. Les corps tombaient à ses pieds, mais sa force aussi. Ils n’étaient jamais des dieux. Ivar avait déjà compris, surtout après avoir vu son frère résister aux assauts après assaut avec beaucoup de difficulté.

Le Désossé, le plus légendaire de tous les Vikings, décida alors de prendre la place de Hvitserk. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Ils n’étaient pas destinés à s’entre-tuer comme ils le croyaient. Puis quelque chose de magique s’est produit. Bien qu’ils n’aient jamais été des dieux, les enfants de Ragnar semblaient avoir été bénis par Odin, Thor et Freya, et face aux enfants incrédules d’Alfred, Ivar imita ses troupes, guidant leurs mouvements en tant que plus grand marionnettiste du monde. Mais le spectacle devait se terminer. Un soldat saxon a pénétré la défense Viking, a atteint Ivar et après avoir reçu la permission de la même – « n’ai pas peur”- elle l’a poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine.

Ivar tomba au sol sur les jambes brisées, les yeux plus bleus que le bijou le plus précieux. « J’ai peur», A reconnu dans la panique, soutenu par son frère. Il semblait qu’il avait oublié ses dieux, tout comme Ragnar à son époque. Mais cela entrerait dans l’histoire. Personne n’oublierait jamais son nom. Ivar le Désossé, le plus grand Viking de tous les temps.

Ivar le Désossé est mort dans l’épisode de « Vikings » (Photo: Netflix)

À la fin du chapitre, Ivar est enterré loin de chez lui, dans le même pays où reposent les restes de son père, tandis que Hvitserk est baptisé et adopte le nom chrétien d’Athelstan, le même que le père biologique d’Alfred et l’ami qu’il avait autrefois. Ragnar. Dans le nouveau monde, sur la plage, Ubbe semble accepter que le nouveau monde n’est pas fait pour son mode de vie. De plus, cela semble confirmer leurs doutes sur leurs dieux.

QUE SIGNIFIE LA FIN DES «VIKINGS»?

La défaite de l’armée viking et la mort d’Ivar, en plus des événements ultérieurs, marquent la fin d’une ère de l’histoire nordique. L’âge des grands guerriers est révolu. Si les Norvégiens continueront d’étendre leur influence tout au long du IXe siècle, ils seront peu à peu absorbés par la foi chrétienne comme dans le cas de Hvitserk, au point de vivre dans un monde gouverné par différents dieux.

Pour les Anglais, Ivar était le dernier cauchemar des pays nordiques. Le dernier des fils de Ragnar Lothbrok essayant de contrôler complètement l’île. Alfred resterait dans les mémoires comme le Grand parce qu’il était capable d’arrêter les envahisseurs.

Dans les pays nordiques, la montée d’Ingrid clôt également un cycle de mérite de posséder la couronne. Comme elle le disait elle-même, elle n’avait plus de lien avec les familles légendaires ou un passé de jeune fille bouclier, mais elle avait de l’esprit et de l’ambition. Avec Ingrid, les jeux et intrigues politiques s’installent aux commandes, après que Harald ait fait les premiers pas dans ces conflits lorsqu’il a été nommé roi de toute la Norvège.

Maintenant, Qu’est ce que ça « finalQue demande Ubbe dans la dernière scène? En elle-même, cette question peut être collectée dans deux directions, l’une face aux événements de la série et l’autre, elle se passera donc avec la marque de « Vikings« Dans les mois à venir.

En principe, « Est-ce la fin?»C’est la question qu’Ubbe pose à Floki après l’avoir entendu dire qu’il mourra bientôt. Comme les deux ont remis en question l’existence des dieux après tout ce qu’ils ont vécu depuis qu’ils ont quitté Kattegat, Ubbe veut savoir si la mort est bien la fin. Pour les guerriers vikings, Valhalla est la récompense qui les attend après avoir quitté cette existence, mais c’est une récompense que les vrais croyants attendent. Le fils et l’ami de Ragnar ne sont plus les mêmes. Ubbe au moins ne croit pas que les dieux d’Asgard sont dans le nouveau monde. Othere l’a même tenu au visage tout au long du voyage. Il avait cessé de croire, donc son interrogatoire va dans ce sens. La mort est-elle définitive? Comme dans cette même scène le soleil se couche, au coucher du soleil, le drame du moment ne pourrait être plus précieux.

D’un autre côté, votre question pourrait aussi faire référence aux ambitions que vous aviez initialement placées sur le nouveau monde, pour en faire une nouvelle colonie viking. Cependant, après l’expérience de l’Islande, du Groenland et de ce qui s’est passé avec Naad, il a probablement décidé de laisser cet endroit vierge. Après tout, ce ne sont que des invités.

Quant à « final« En ce qui concerne la franchise, on sait que la même équipe de »Vikings« A déjà enregistré la première saison de »Vikings: Valhalla», Le premier spin-off qui se déroulera environ 100 ans après la saga Ragnar Lothbrok et qui sortira cette année par Netflix. Dans la nouvelle série, les noms des héros que nous avons connus seront entendus, maintenant dans le cadre de la mythologie d’une nation en pleine transformation. La fin n’a pas été la fin.