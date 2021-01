Vikings: ce qui s’est passé à la fin avec Kjetill Flatnose

« Vikings«Est devenue la série préférée d’une génération. Créé à l’origine en 2013 sur History Channel, le drame est né comme l’histoire du Viking Ragnar Lothbrok, l’un des guerriers nordiques les plus célèbres de tous les temps, qui a réussi à conquérir plusieurs territoires pour son peuple.

PLUS D’INFORMATIONS: La mort d’Ivar le Désossé, selon Alex Høgh Andersen

Cependant, ce spectacle ne concerne pas qu’un seul protagoniste. Tandis que Lothbrok a dirigé la série pendant quelques saisons, son mort tragique dans la deuxième partie du saison 4 a changé les choses pour ses fils, qui ont continué l’héritage de leur père pour devenir de véritables guerriers vikings et gagner leur voyage au Valhalla.

La saison dernière, beaucoup de ces personnages sont morts ou n’ont même pas vu le résultat des batailles finales présentées dans la série. L’un d’eux, Kjetill Flatnose, qui a fait ses débuts pour la première fois dans le saison 5 de la main de Adam « Edge » Copeland, il doit survivre tout ce chemin.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il arrivé à Bjorn Ironside? C’était l’opinion de son acteur Alexander Ludwig

Que lui est-il exactement arrivé à la fin de « Vikings« ? Apparaîtra-t-il dans le spin-off de Netflix « Vikings: Valhalla« ? Express a fait un petit résumé du chemin du Viking, comment c’était à la fin de la série et d’autres faits intéressants sur le sort de Kjetill Flatnose dans la série de L’histoire.

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA FIN AVEC KJETILL FLATNOSE SUR «VIKINGS»?

Kjetill Flatnose était populaire dans la série pour avoir été interprété par « Edge » de la WWE (Photo: Histoire)

Le début de la dernière saison a été joué par Kjetill Flatnose et le reste des Vikings qui avaient voyagé en Islande, y compris Ubbe, son épouse Torvi et le clochard Othere. Le groupe avait tenté de voyager vers une nouvelle destination, déterminé à trouver le Terre dorée Quoi Othere il avait juré avoir vu.

Au lieu de cela, ils ont trouvé un île désolée, sans signes de vie, mais ils étaient déterminés à utiliser ce qu’ils avaient pour survivre. Ils ont décidé diviser la terre entre les différentes familles et commencez à travailler à la création d’une source durable de nourriture, transformant cette terre vide en quelque chose de prospère à l’avenir.

Malheureusement, rien de ce qu’ils avaient prévu n’a fonctionné, et juste au moment où le groupe était sur le point de perdre espoir, le fils de Kjetill il a trouvé une baleine qui était apparue sur la plage dans le lopin de terre de son père. Alors que Ubbe et le reste du groupe espérait que Kjetill partagez la baleine comme nourriture, Kjetill Il a dit que la baleine appartenait à sa famille car elle était sur sa propriété.

Kjetill Flatnose est entré dans la saison 5 de la série (Photo: History)

L’échange est devenu de plus en plus chauffé Ubbe et les autres vikings croyaient que Kjetill J’étais « en dehors de ça«En ne voulant pas partager. En fin de compte, une grande bagarre a éclaté entre les colons et de nombreux Vikings sont morts. Ubbe, Torvi, Othere et un petit nombre a réussi à s’enfuir et à regagner le bateau, s’éloignant le plus Kjetill.

Kjetill, qui était clairement devenu fou de sa soif de pouvoir, se tenait au sommet de l’énorme baleine, criant et hurlant. Il a affirmé qu’il était maintenant le Roi de la terre. C’était la dernière fois que les fans voyaient Kjetill et sa famille, et ils sont curieux de savoir ce qu’il est advenu de lui.

Bien qu’il ne soit jamais abordé dans les épisodes restants, les téléspectateurs ne peuvent qu’imaginer que sa santé mentale a continué à tomber petit à petit sur l’île. Il a fini par perdre son fils dans le combat, car il était mort dans la mêlée, et cela aurait eu un impact énorme sur le reste de sa famille.

Kjetill Flatnose a eu une fin un peu compliquée pour ses fans (Photo: Histoire)

Vous avez peut-être décidé de rester et d’utiliser la baleine comme nourriture et d’autres matériaux utiles, mais cela n’aurait duré qu’un certain temps. À long terme, on ne peut que supposer que Kjetill et sa famille est morte de faim ou de manque de ressources à cause de la folie de leur patriarche, ce que l’on pouvait voir dans « Vikings: Valhalla».

La série spin-off de Netflix sera localisé 100 ans après les derniers événements de la série, aucun de ses personnages ne pouvait donc apparaître vivant dans la série. Ce qu’ils pourraient faire, c’est apparaître comme des camées dans le Valhalla ou comme souvenirs de leurs ancêtres. Peut-être quelqu’un de la famille de Kjetill réussit à survivre et à avoir sa propre progéniture, étant averti à l’avenir par le Viking de ne pas suivre ses traces.