« Vikings »: ce que font les cinq acteurs principaux après la fin de la série

Après six saisons et 89 épisodes, « Vikings»Terminé à la fin de 2020, mais continue d’être disponible sur les plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime Video. Par conséquent, les fans du drame historique sont toujours intéressés par différents détails de la production et de ses principaux acteurs.

Alors, quels sont les acteurs de « Vikings», Après la fin de la série? Express a partagé quelques faits concernant ce qui est arrivé aux cinq principaux interprètes de la fiction créée par Michael Hirst.

TRAVIS FIMMEL

Travis Fimmel Il a joué le légendaire Viking Ragnar Lothbrok jusqu’à la saison quatre, où il est mort après avoir été jeté dans une fosse avec des serpents venimeux par le roi Aelle de Northumbrie (Ivan Kaye).

Les prochains projets de Traves Fimmel incluent «Raised by Wolves» de HBO Max, où il a joué Celeb / Marcus et a travaillé aux côtés d’Amanda Collin. En outre, il est apparu dans des films tels que «Warcraft», «Finding Steve McQueen», «Lean on Pete», «Danger Close: The Battle of Long Tan» et «Dreamland».

Bientôt, il fera partie de « Here Are the Young Men », « El Tonto », « One Way », « Die in a Gunfight » et « Delia’s Gone ».

Travis Fimmel a joué Ragnar Lothbrok dans « Vikings » (Photo: Histoire)

KATHERYN WINNICK

Katheryn Winnick a joué à Lagertha jusqu’à la sixième saison de « Vikings», Quand elle a été tuée par Hvitserk (Marco Ilsø), l’un des fils de Ragnar et Aslaug. L’actrice canadienne a ensuite joué dans « Wu Assassins » en tant que Christine CG Gavin sur Netflix.

Winnick est actuellement sur la série ABC « Big Sky » comme Jenny Hoyt aux côtés de Kylie Bunbury et Brian Geraghty. Son prochain projet est un film dramatique de Sean Penn Flag Day.

Katheryn Winnick a joué Lagertha dans « Vikings » (Photo: Histoire)

ALEXANDER LUDWIG

Après la mort de Bjorn Ironside dans la sixième saison du drame historique, Alexandre Ludwig Il a participé à la série Starz « Heels » comme Ace Spade et a partagé des rôles avec Stephen Amell, Chris Bauer, Allen Maldonado.

En outre, il a joué dans plusieurs films, dont « Bad Boys for Life », « Midway » et « Operation Christmas Drop ». Il apparaîtra également dans le film « Recon » en tant que Marson et jouera Alex dans le drame « Swing ».

Alexander Ludwig a joué Bjorn Ironside dans « Vikings » (Photo: Histoire)

GUSTAF SKARSGÅRD

Après la fin de « Vikings« , où Gustaf Skarsgård Il a joué le bien-aimé Floki, l’acteur suédois a joué Karl Strand dans « Westworld » et Merlin dans « Cursed », la série Netflix avec Katherine Langford. En outre, il est apparu dans le film « 438 Days » en tant que Martin Schibbye.

Gustaf Skarsgård est revenu en tant que Floki dans les derniers épisodes de « Vikings » (Photo: Amazon Prime Video)

CLIVE STANDEN

Clive Standen a joué Rollo au cours des cinq premières saisons de « Vikings», Puis est apparu sur le« Conseil des papas »de NBC en tant qu’Anthony Lavelle. Cette fiction a été annulée après une saison en 2020.

Il a également joué Byran Mills dans « Taken » et Gabriel Taylor dans « Mirage ». Il est apparu comme Chucky dans « Vault », un film mettant en vedette Samira Wiley, Theo Rossi et Chazz Palminteri.