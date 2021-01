« Vikings », casting d’Alex Høgh Andersen: le rôle qu’il a presque joué à la place d’Ivar le Désossé

Après sept ans à la télévision et une saga qui a duré des décennies, la fin de la sixième saison de « Vikings»A terminé l’histoire de Ragnar Lothbrok et de ses fils. La dernière saison de la série Chaîne historique a été divisé en deux moitiés et la saison 6b de « Vikings»Ouverture avec les adieux de certains personnages qui étaient là dès la première partie.

Le plus jeune fils de Ragnar Lothbrok, Ivar le désossé, a peut-être eu l’arc le plus intéressant de toute la série dans sa dernière saison. Sa légende a commencé quand Ivar a été laissé mourir dans la forêt par Ragnar à la naissance déformée, mais après avoir été sauvé par Aslaug, est finalement devenu le favori des fils de son père, l’accompagnant lors de son dernier voyage à Angleterre.

Alex Høgh Andersen est l’interprète de ce personnage, et bien que les fans n’étaient pas aussi d’accord avec la fin qu’il a reçue à l’écran, il a admis qu’il pensait que Ivar méritait une mort différente des autres membres de la distribution de « Vikings», Puisque pratiquement tous étaient morts au combat de manière héroïque.

Maintenant, les fans ne peuvent pas imaginer un autre visage pour Ivar autre que celui de Andersen. Cependant, alors que le tournage de la série n’avait pas encore commencé, l’acteur a auditionné pour « Vikings« Pour d’autres personnages et jamais pensé Ivar. Quels personnages l’acteur aurait-il joué dans la série? Cela dit à Express.

LE RÔLE QU’ALEX HOGH ANDERSEN JOUE PRESQUE AU LIEU D’IVAR THE BONELESS

Ivar le désossé (Photo: Amazon)

Acteur danois Andersen a endossé le rôle de l’adolescent Ivar dans la Deuxième partie de la quatrième saison de « Vikings«Mais à l’origine, j’avais pensé à un rôle très différent. Lorsque le casting de la série a commencé, il a décidé d’essayer audition pour les rôles de ses frères Sigurd, Hvitserk et Ubbe.

Il l’a avoué à un fan dans Tumblr qui lui avait posé des questions sur son temps dans le casting de « Vikings». Andersen Il a avoué qu’il n’avait lu que les rôles des personnages précédents déjà mentionnés, mais il ne lui a jamais traversé l’esprit d’auditionner pour le rôle de Ivar le désossé.

« Je n’avais aucune idée de qui était Ivar»Il a commenté dans sa réponse. En outre, dans les déclarations à Le métro, m’a dit: « C’était ma seule tentative avec Ivar, j’avais testé avec tous les autres personnages, mais pas avec Ivar. Ils m’ont arrêté pour le tester. J’étais assis là à essayer d’apprendre les lignes de la scène d’Ivar et de transpirer».

Ivar n’a jamais su si Katia avait vraiment un de ses enfants (Photo: Histoire)

L’acteur a rappelé que les autres acteurs avaient interprété le fait que Ivar J’étais handicapé, mais je voulais dépeignez Ivar comme une personne normale. Il a dit dans son esprit qu’il croyait Ivar serait habitué à ressentir de la douleur et ne l’aurait pas explicitement montré, alors cela n’aurait aucun sens pour son personnage de le ressentir.

Même pratiqué à ramper dans la pièce de votre hôtel pour pouvoir effectuer les manœuvres de Ivar semblent sans effort. Inutile de dire que les directeurs de casting savaient qu’il serait parfait pour le rôle et il est donc devenu l’interprète, même s’il y avait déjà quelqu’un dans le rôle de Ivar dans le casting.

Ivar a été poignardé par un soldat sur le champ de bataille (Photo: Amazon)

Dans une interview par 2016, a révélé que quelqu’un avait déjà joué le rôle d’Ivar quand il est allé à l’audition. Il a dit qu’il était le créateur de l’émission, Michael Hirst, qui lui a demandé de lire pour Ivar après avoir vu leurs performances précédentes. La première scène qu’il a filmée avec ses frères et sœurs à l’écran a été la première dans laquelle les téléspectateurs les ont tous vus ensemble dans l’émission.

Les fans ont vu son personnage grandir depuis et ils suivent toujours Andersen après la diffusion de la série. En particulier dans Instagram, où il a récemment partagé une vidéo de lui-même dans les cheveux et le maquillage, couvert de coupures prothétiques et de contusions.