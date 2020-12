« Vikings », aura la saison 7 sur Netflix?

Depuis sa création en mars 2013, «Vikings« Devenu le favori d’un public avide de séries d’époque qui représentaient des exploits historiques logés dans la réalité, dans un marché qui s’était habitué aux productions fantastiques du type »Le Trône de Fer».

Après six saisons, « Vikings»A pris fin en décembre 2020, avec le dernier chapitre de la saga des descendants de Ragnar Lothbrok. Après tout, la série a toujours été l’histoire de Ragnar et de ses fils et elle devait se terminer avec le dernier d’entre eux à Valhalla.

Sur 10 chapitres, la dernière saison de « Vikings« Sorti le mercredi 30 décembre aux États-Unis et en Amérique latine et à partir du 31 décembre, il est déjà disponible en Netflix dans certains territoires pour suivre de près les dernières batailles de Bjorn, Ivar, Ubbe et Hvitserk.

Maintenant, alors que la sixième tranche a été annoncée comme la dernière de la série, un renouvellement est-il encore possible? Après tout, « Vikings«Est l’une des séries les plus regardées au monde, avec une suite même dans le coin le plus éloigné de Midgard.

La saison 6 a marqué la dernière bataille d’Ivar le Désossé

« VIKINGS » AURA LA SAISON 7?

Malheureusement, la décision sur le statut de « Vikings«Est définitif. La sixième a été la dernière saison et cela ne peut plus être modifié. En fait, le dernier chapitre de la série est assez concluant, fermant chaque dernière extrémité libre des personnages principaux. Même le titre de cet épisode a été fabriqué pour régler toute discussion: ‘Le dernier acte‘(‘ Le dernier acte ‘).

Dans la dernière saison de « Vikings», Plusieurs personnages centraux se lancent dans leur voyage vers Valhalla, dont Bjorn Ironside et Ivar the Boneless, tandis que d’autres quittent simplement le jeu comme Hvitserk, qui se convertit au christianisme, et Ubbe, qui se réfugie dans le nouveau monde avec Floki. Au moins pour eux, la veille est terminée.

Le créateur de « Vikings», Michael HirstIl était toujours clair pour lui que le drame se terminerait à ce stade, qu’il atteignit après six saisons et sept ans.

« Souvent, mes jours et mes nuits pendant sept ans étaient remplis de «Vikings». Vous savez, j’ai écrit (jusqu’à) 12 heures du soir, j’ai voyagé en Irlande chaque semaine. Il était temps de conclure la saga”Il a dit Gamespot.

Comme « Vikings»Apparue comme l’histoire de Ragnar, la mort prématurée du roi dans la saison quatre a été un coup dur pour les fans de la série, au point que beaucoup ont perdu tout intérêt et ont arrêté de regarder l’émission après avoir perdu leur personnage préféré. Cependant, Hirst a précisé que mettre fin au drame avec six saisons était une décision de production et non une conséquence de la baisse des cotes d’écoute.

Maintenant, bien que « Vikings« Il n’y aura pas de septième saison, très bientôt un premier spin-off du programme sera vu: »Valhalla».

« Vikings: Valhalla« A été annoncé en 2019 comme une suite se déroulant quelque 100 ans après les derniers événements de »Vikings». La série sera diffusée par Netflix et aura Jeb Stuart comme showrunner et Hirst comme producteur exécutif.