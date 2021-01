Vikings: à quoi ressemblera l’avenir de la franchise après la fin de la série

La fin de «Vikings» Il est déjà parmi nous et ses milliers de fans l’ont déjà apprécié à la fois sur le service de streaming Netflix et sur la chaîne d’abonnement Fox Premium. Là, la deuxième partie tant attendue de la saison 6 a été publiée, ce qui a signifié la clôture de cette histoire qui a commencé en 2013 et a réussi à captiver le monde.

Sachant que c’était le dernier adieu, le casting s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Clive Standen m’a dit: « Nous avons parcouru un long chemin ensemble, vous et moi ». Ils ont aussi fait Georgia Hisrt, Marco Ilsø (Hvitserk), Peter Franzén (Harald Finehair), Alicia Agneson (Freydis) et Alex Høgh Andersen, qui a dit qu’il pleurait toute la journée.

On a beaucoup parlé de à quoi ressemblera l’avenir de la franchise, et il est clair que le prochain gros pari sera ‘Vikings: Valhalla’, la série dérivée se déroulant 100 ans après les événements de l’histoire originale de la plateforme Netflix. Michael Hirst, créateur de ‘Vikings’, a annoncé que Ragnar, Lagertha, Bjorn et Ivar seront discutés comme des personnages mythiques.







La première saison de la suite de ‘Vikings’ est déjà filmée. Cela a eu lieu en Irlande, dans un endroit sûr en raison de la pandémie de Covid-19, il reste donc à savoir quand elle sera découverte et quand nous la verrons. Il a également été dit que Ce sera quelque chose de complètement nouveau et il n’est pas nécessaire de voir la série qui s’est terminée il y a quelques jours, mais les fans l’aimeront plus pour les clins d’œil.

+ Quand Vikings: Valhalla est-il présenté en première sur Netflix?

Bien qu’il y ait beaucoup d’informations révélées, telles que les noms de deux personnages (Herald Hardrada et Eric le Rouge), la date de sortie exacte de la série est encore inconnue, mais ils ont assuré que sera en 2021.