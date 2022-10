« Vigilante »: qu’est-il arrivé à la maison du boulevard 657 et à qui elle appartient aujourd’hui

Les films ou séries qui génèrent le plus de peur chez le public sont ceux basé sur des histoires vécues. C’est le cas de «Vigilant”, la nouvelle série d’horreur de Netflix qui est également produite par Ryan Murphy et Ian Brennan.

Les producteurs américains ont été les esprits derrière les séries à succès comme « Glee », « Scream Queen », « Hollywood » et, récemment, «Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer”.

Est Première le 13 octobre la nouvelle série policière qui étoiles Naomi Watts, Bobby CannavaleMargo Martindale et Jennifer Coolidge.

L’histoire tourne autour une famille emménageant dans la maison de ses rêves dans le New Jersey, mais commencer à recevoir des messages menaçants et des lettres d’un harceleur qui prétend être obsédé par sa nouvelle maison sur le boulevard 657.

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA MAISON DU BOULEVARD 657 QUI APPARAÎT DANS « VIGILANTE » ?

Derek et Maria Broaddus ils ont emménagé dans la maison du New Jersey en 2014. Ils ont commencé à recevoir des lettres de menaces d’une personne qui se faisait appeler « El Vigilante », qui affirmait qu’il les surveillait, eux et leurs enfants. Pour lui, le couple a décidé de mettre la propriété en vente cette même année et, plus tard, en 2016, mais ils ne pouvaient pas le vendre.

Les acheteurs, initialement intéressés, ils ont retiré leurs offres après avoir été informés des menaces.

La maison utilisée pour la série « Vigilante » a été légèrement modifiée par rapport à la vraie version (Photo : Netflix)

Finalement, la famille a mis la maison en location, mais quelques semaines plus tard, une autre lettre est arrivée. Malgré cela, ils ont continué à le louer jusqu’à ce que, en 2019, ils ont pu le vendre pour 400 mille dollarsbien moins que ce qu’il avait initialement payé, qui était proche d’un million.

QUI SONT LES PROPRIÉTAIRES DE LA MAISON « VIGILANTE » AUJOURD’HUI ?

La maison a été vendue le 1er juillet 2019 et l’identité des nouveaux propriétaires est restée anonyme.. Cependant, quelques rapports souligner que leurs noms sont Andrew et Alisson Carr.

Apparemment, lorsque la vente a été conclue, les Broaddus ont envoyé une note aux nouveaux propriétaires leur souhaitant la paix qu’ils ne pouvaient pas avoir et une photographie de la lettre du « Vigilante » afin qu’ils puissent la reconnaître.

« Nous ne vous souhaitons rien de plus que la paix et la tranquillité que nous rêvions autrefois d’avoir dans cette maison.« , ils ont écrit.

D’accord avec « La Coupe”, les nouveaux propriétaires n’ont pas reçu de nouvelles lettres de menacesque les gens ont commencé à associer au fait qu’ils étaient locaux.

Le nouveau @Netflix La série « The Watcher » est basée sur une histoire vraie. J’ai grandi à un pâté de maisons du Westfield #WatcherHouse et était au lycée pendant que cela se passait. Je partagerai mes réflexions et mes comparaisons avec ce qui s’est réellement passé. Voici à quoi ressemble vraiment la maison : https://t.co/qOviaQH2ZZ pic.twitter.com/queyvSIjMd — Shanna Kelly (@shannakelly_19) 13 octobre 2022

OÙ SE TROUVE LA MAISON DU « GARDIEN » ?

La maison qui apparaît dans la série « Vigilante » est maintenant la célèbre adresse du 657 Boulevard à Westfield, New Jersey. La ville est à seulement 16 miles de Manhattan.

« WATCHMAN », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série Ryan Murphy.Cependant, comme vu dans le dernier chapitre, il y a une petite possibilité que l’histoire de la maison du boulevard 657 se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

