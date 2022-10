« Vigilante », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Vigilant » (« The Watcher » dans sa langue d’origine) est un série netflix créé et réalisé par Ryan Murphy (« American Horror Story »). La fiction mettant en vedette Naomi Watts et Bobby Cannavale est basée sur des événements réels et suit une famille qui emménage dans la maison de ses rêves dans le New Jersey.

Ce qui aurait dû être une vie paisible se transforme en cauchemar lorsqu’ils reçoivent des lettres inquiétantes de quelqu’un qui connaît chaque détail de la propriété et de leur vie. De plus, ses voisins étranges et méfiants compliquent encore plus les choses.

Les sept épisodes de la première saison de « Vigilant” créé sur Netflix uniquement le 13 octobre 2022mais les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

« WATCHMAN », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série Ryan Murphy.Cependant, comme vu dans le dernier chapitre, il y a une petite possibilité que l’histoire de la maison du boulevard 657 se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

A la fin de la première saison de « Vigilant”comme cela s’est produit dans la vraie vie, le couple principal renonce à la maison de ses rêves pour retrouver sa tranquillité d’esprit et vend la propriété à un prix inférieur à celui qu’il a acheté.

Cependant, Netflix ajoute une touche de mystère avec ce que Dean fait dans la dernière scène. Cela pourrait servir de base à une deuxième saison, puisque la maison a de nouveaux habitants et l’identité de la personne derrière les lettres inquiétantes n’est pas encore connue.

En octobre 2022, The Cut a partagé une mise à jour de l’histoire. L’article détaille les efforts qui continuent d’être déployés pour résoudre l’affaire. Mais est-ce suffisant pour une nouvelle saison ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et sur la base de ces données, renouveler ou annuler une série.