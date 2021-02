Viggo Mortensen tease la réunion de David Cronenberg qui ramène le réalisateur à ses origines d’horreur

le Seigneur des Anneaux La star Viggo Mortensen a jusqu’à présent travaillé avec le réalisateur d’horreur légendaire David Cronenberg trois fois. La paire a produit le doublé de superbes thrillers en 2005 Une histoire de violence et 2007 Promesses orientales. Maintenant, David Cronenberg joue le rôle mémorable d’un médecin dans les débuts de réalisateur de Mortensen Chute, dans les salles ce vendredi. Avec ces deux premières collaborations avec Mortensen qui sortaient le cinéaste du genre dans lequel il était devenu si adepte, Cronenberg n’a pas produit une autre sortie d’horreur depuis. Eh bien, selon Mortensen, cela est sur le point de changer, avec le duo acteur / réalisateur prêt à faire équipe à nouveau sur un projet qui ramènera Cronenberg à ses racines.

« Oui, nous avons quelque chose en tête. C’est quelque chose qu’il a écrit il y a longtemps, et il ne l’a jamais fait. Maintenant, il l’a affiné, et il veut le tourner. J’espère que ce sera cet été que nous serons tournage. Je dirais, sans dévoiler l’histoire, il revient peut-être un peu à ses origines. «

Viggo Mortensen faire référence aux «origines» de Cronenberg amènera sans aucun doute les fans à se demander si cela signifie des trucs de type horreur corporel, quelque chose dont le réalisateur d’horreur a prouvé à maintes reprises être le maître avec des gens comme Scanners, Vidéodrome, et La mouche, entre autres. Sans trop en dire, Mortensen semble confirmer que le nouveau projet offrira au public moderne la vision tordue de la manipulation brevetée de la biologie par Cronenberg.

« Ouais, c’est très intéressant. C’est presque comme une étrange histoire de film noir. C’est dérangeant et c’est bien, je pense. Mais depuis ses origines, il s’est manifestement développé en termes de technique et d’assurance en tant que réalisateur. »

Début de leur partenariat créatif en 2005, Une histoire de violence trouve Viggo Mortensen dans le rôle de Tom Stall, un propriétaire de restaurant aux manières apparemment douces, qui devient un héros local après avoir déjoué une tentative de vol. Quand il tente de revenir à la normale, Carl Fogarty, un gangster, se présente avec vengeance en tête, croyant que Tom n’est pas celui qu’il prétend être. Basé sur le roman graphique du même nom de John Wagner et Vince Locke, Une histoire de violence met en vedette Maria Bello, Ed Harris et William Hurt dans des rôles de soutien et a été félicité pour son approche convaincante de la nature de la violence brute et non attachée.

Cronenberg et Mortensen ont suivi cela avec les 2007 Promesses orientales, qui raconte l’histoire d’une sage-femme russo-britannique nommée Anna, qui accouche du bébé d’une prostituée russe toxicomane de 14 ans qui meurt en couches. Après qu’Anna ait appris que l’adolescent avait été forcé de se prostituer par la mafia russe à Londres, le chef des gangsters russes menace la vie du bébé pour empêcher Anna de parler à la police de leurs relations odieuses. Alors qu’Anna tente de protéger le bébé, elle est plus profondément enracinée dans le monde criminel et est menacée par le fils du chef de la mafia et mise en garde par l’homme au bras fort du fils, Nikolai.

Promesses orientales a répété le succès de la première collaboration du duo et a de nouveau été salué par la critique. Le film présente une performance centrale magnétique de Mortensen et l’acteur laisse tout exposé (au sens propre et figuré), Cronenberg créant un drame policier intime et sérieux. Une suite d’Eastern Promises avec Jason Statham est actuellement en préparation.

Alors que les détails sont actuellement plutôt minces, la perspective d’une autre alliance Mortensen / Cronenberg est vraiment excitante et devrait aboutir à un autre joyau cinématographique déformé. Cela nous vient de GQ.