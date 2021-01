Viggo Mortensen s’associe à Buckethead et Skating Polly pour sa bande-son Falling

Viggo Mortensen a officiellement annoncé la bande originale de ses débuts en tant que réalisateur Chute, qui le trouve en collaboration avec le guitariste emblématique Buckethead, ainsi qu’une chanson thème des vilaines légendes de la pop Skating Polly. Appelé Musique pour tomber, la partition sera disponible ce vendredi. Aujourd’hui, nous avons un clip vidéo spécial de Chute avec la chanson Skating Polly «A Little Late».

Viggo Mortensen est peut-être mieux connu pour son rôle d’Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux trilogie. Il a été nominé pour le meilleur acteur à trois reprises, la première fois en 2008 pour Promesses orientales, puis en 2017 pour Capitaine fantastique et enfin en 2019 pour sa performance principale dans le drame oscarisé Livre vert. C’est un photographe et musicien accompli. Maintenant, il fait ses débuts en tant que réalisateur avec le nouveau drame émouvant et percutant Chute. Aider à donner vie à cette œuvre sur grand écran est une bande originale que Viggo Mortensen a lui-même créée. Il a collaboré avec la légende de la guitare Buckethead pour la partition et a fait appel aux icônes de la pop Ugly Skating Polly pour la chanson thème.

Chute suit John (Viggo Mortensen) qui vit avec son partenaire, Eric (Terry Chen), et leur fille, Mónica (Gabby Velis), en Californie, loin de la vie rurale traditionnelle qu’il a laissée il y a des années, tandis que son père conservateur, Willis ( Lance Henriksen), vit seul dans la ferme isolée où John a grandi. Aux premiers stades de la démence, Willis est amené au domicile de John en Californie pour l’aider à déménager. Malheureusement, leurs meilleures intentions se heurtent finalement au refus catégorique de Willis de changer le moins du monde son mode de vie.

Viggo Mortensen, qui était autrefois marié à la chanteuse X Exene Cervenka, est un musicien de longue date qui collabore avec Buckethead depuis un quart de siècle. Il était donc logique pour l’acteur de faire entrer le célèbre guitariste dans le seau de poulet pour le Chute bande sonore. Viggo a ceci à dire à propos de la musique qu’ils ont créée ensemble.

« J’ai eu le profond plaisir de collaborer avec un guitariste légendaire Buckethead depuis près de 25 ans. Parmi les nombreux enregistrements que nous avons réalisés, il y a les bandes sonores de deux films: « Jauja » de Lisandro Alonso de 2014 et « Falling », qui sortira le 5 février. L’enregistrement de la bande originale « Music For Falling », qui contient toute la musique du film, y compris des versions plus longues de plusieurs des compositions, sortira via Tunecore ce vendredi 29 janvier. «

« Comme cela a toujours été le cas lorsque Buckethead et moi avons uni nos forces pour jouer ensemble, l’enregistrement de la bande originale par notre enregistreur et mixeur de longue date Travis Dickerson a été réalisé d’une manière très détendue mais efficace. Les compositions avaient été bien- préparé, nous n’avons donc eu besoin que de deux jours pour enregistrer tout le matériel de la bande originale. Le mixage et le mastering ont également été réalisés en peu de temps. Je connais Travis encore plus longtemps avec Buckethead, et il a fait partie de tous les enregistrements que nous avons réalisés. les années. Les trois d’entre nous ont toujours bien communiqué et été inspirés l’un de l’autre. «

Avec Buckethead, Viggo Mortensen a également fait appel au duo de Kelli Mayo et Peyton Bighorse pour le Chute thème «Un peu tard». La chanson est apparue sur leur album de 2014 Fuzz Steilacoom, mais elle s’intègre bien avec Chute. Sœurs et indigènes de l’Oklahoma, Bighorse et Mayo ont beaucoup travaillé avec Exene Cervenka. Viggo dit ceci à propos de l’utilisation de la piste Skating Polly pour le générique de fin.

« Pouvoir compter avec la chanson remarquable de Skating Polly » A Little Late « pour notre bande originale a été une bénédiction. Les membres frères de Skating Polly, Kelli Mayo et Peyton Bighorse, a enregistré cette chanson à l’origine pour leur album de 2014 Fuzz Steilacoom, mais on dirait qu’elle a été faite pour « Falling ». Le jeu du piano et les paroles de la chanson sont liés à l’histoire du film et à la bande originale du film d’une manière étrange. «

Henry Blake Mortensen, le fils de Viggo Mortensen, a tourné et réalisé un nouveau documentaire sur Skating Polly intitulé Pop moche qui est terminé et pourrait sortir cette année. Mortensen dit que sa bannière de production Perceval Pictures sort le film et qu’ils cherchent actuellement des moyens de le promouvoir, suggérant qu’il pourrait bientôt se retrouver dans les festivals de cinéma. À propos de la bande originale entre les mains de ses fans, il dit ceci.

« J’espère que les auditeurs seront transportés et émus par » Music For Falling « comme nous l’étions pendant le processus de préparation et d’enregistrement de ces chansons. »

le Chute Bande sonore Musique pour tomber sera disponible le vendredi 29 janvier sur Bandcamp, iTunes, Apple Music, Amazon Music et Google Play. Chute ouvre dans les cinémas, sur le numérique et sur demande le 5 février.