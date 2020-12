Viggo Mortensen révèle quel personnage il aurait aimé voir dans «  Le Seigneur des Anneaux  »

La trilogie de ‘Le Seigneur des Anneaux’ créé par Peter Jackson basé sur le travail de J. R. R. Tolkien Il est devenu un classique des vacances depuis sa création, et en raison de sa récente sortie en version remasterisée et 4k, il a reçu beaucoup d’attention ces dernières semaines.

Profitant de la période de l’année et de la relance de la trilogie, Magazine Empire a de nouveau partagé un spécial sur les acteurs inclus dans ‘La communauté de l’anneau’ dans son 15e anniversaire, où il y a des interviews mémorables, parmi lesquelles une avec Vigo Mortensen se distingue où il révèle quel personnage il aurait aimé voir dans les bandes «LOTR» Quoi Peter Jackson a décidé de ne pas utiliser.







« J’aurais aimé voir ce que Peter Jackson J’en aurais fini avec le personnage Ghân-buri-Ghân, la tête de Druedain, hommes sauvages de la forêt de Drúadan … le voir diriger le Roi Théoden et son armée de Rohirrim à travers la forêt pour s’unir et se battre pour sauver Les mines Tirith aurait été excitant. «

Ghân-buri-Ghân était le chef du Druédain qui habitait la forêt de Drúadan et aidait le roi Théoden à éviter une armée d’orques en route vers le Gondor. Après la chute de Sauron, Aragorn leur a donné la forêt et personne ne pouvait y entrer sans la permission du Drúnedain. pic.twitter.com/UmzprTOZsD – Tolkiendili (@SoyTolkiendil)

« À la fin de ‘Le retour du roi’ de Tollkien, la forêt de Drúadan il lui est accordé par le nouveau sacré Aragorn à Ghân et ses habitants pour leur usage exclusif … leur laissant la décision de savoir qui est autorisé à entrer », a-t-il ajouté Mortensen.

«Je suppose que tout ce matériel supplémentaire aurait rendu le film déjà complexe et long beaucoup plus long et accablant pour les téléspectateurs … bien que les fans d’os rouges de Tolkien auraient apprécié le personnage, car il est une espèce unique et un descendant d’humains préhistoriques. ».

D’autre part, au début de 2020, Mortensen a révélé une scène émotionnelle entre Aragorn et Arwen (Liv Tyler) qui a été coupé pendant la post-production, qu’il a décrite comme l’une de ses scènes préférées lors de la production de la trilogie.