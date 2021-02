Viggo Mortensen plonge dans ses débuts en tant que réalisateur avec sa co-vedette Lance Henriksen [Exclusive]

Chute marque les débuts en tant que réalisateur du célèbre acteur Viggo Mortensen, qui a été nominé pour trois Oscars et est un musicien accompli à part entière. Il fait équipe avec l’icône du genre et la légende hollywoodienne Lance Henriksen pour jouer un duo père-fils qui est en quelque sorte basé sur la propre éducation de Mortensen. Bien que n’appelez pas Chute un biopic. Viggo tisse de manière experte des moments de son enfance dans un conte contemporain sur la démence qui est aussi déchirant que captivant.

Chute débarquera dans les salles ce vendredi 5 février, tout en faisant ses débuts simultanément sur le numérique et sur demande pour les régions qui sont toujours touchées par les fermetures de cinémas à travers le pays. L’histoire est racontée avec un rythme éclair et suffisamment d’humour noir pour garder le public énervé et complètement captivé jusqu’à la confrontation décisive entre John (Viggo Mortensen) et son père Willis.

Paulington James Christensen III a récemment rendu visite à Viggo Mortensen et Lance Henriksen sur Zoom pour parler du film et de ses subtilités. Viggo est un amateur de chevaux connu, ayant acquis des chevaux des deux Hidalgo et le Seigneur des Anneaux. Les deux hommes discutent de leur admiration mutuelle pour les chevaux et de la manière dont cela a conduit à la création de Chute. Ils discutent également de la nature intimidée de ce drame percutant, de ses scènes de combat chorégraphiées entre le père et le fils et de ce qui a été nécessaire pour créer la bande originale de Falling. Viggo et Lance ont tous deux des histoires amusantes à raconter dans les coulisses.

Dans Chute, John (Viggo Mortensen) vit avec son partenaire, Eric (Terry Chen), et leur fille, Mónica (Gabby Velis), en Californie, loin de la vie rurale traditionnelle qu’il a laissée derrière lui il y a des années. Le père de John, Willis (Lance Henriksen), un homme têtu d’une époque révolue, vit seul dans la ferme isolée où John a grandi. Willis est aux premiers stades de la démence, ce qui rend de plus en plus difficile la gestion de la ferme par lui-même, alors John l’amène à rester chez lui en Californie afin que lui et sa sœur Sarah (Linney) puissent l’aider à trouver un endroit près d’eux pour déménager. . Malheureusement, leurs meilleures intentions se heurtent finalement au refus catégorique de Willis de changer le moins du monde son mode de vie.

Pendant son séjour chez John en Californie, la tension monte entre Willis et le reste de la famille. La nature abrasive de Willis, tour à tour caustique et parfois drôle, est aggravée par sa perte de mémoire, mettant le passé et le présent en conflit et faisant remonter à la surface de vieilles blessures et des années de méfiance mutuelle entre père et fils.

Alors que Willis et John affrontent les événements qui les ont déchirés, y compris leurs souvenirs différents de la mère de John, Gwen (Gross), le défi auquel ils sont confrontés est de trouver un moyen de se pardonner, d’accepter ce qui s’est passé dans le passé et, surtout , ce qui leur arrive dans le présent. Nous nous embarquons dans un voyage des ténèbres à la lumière, de la rage et du ressentiment à l’acceptation et à la grâce durement gagnée.

Chute jouera dans certaines salles ce vendredi, à partir du 5 février. Il fera également ses débuts à la demande et sur le numérique le même jour.

