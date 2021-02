Viggo Mortensen pense que la réaction du livre vert était ridicule et mal informée

Lauréat de l’Oscar du meilleur film 2018 Livre vert on se souvient aujourd’hui davantage de la controverse concernant sa représentation des relations raciales que de son histoire réelle. Viggo Mortensen est venu pour une grande partie de la critique car beaucoup pensaient que son rôle dans le film était un exemple classique du trope du «sauveur blanc» dans les films. Dans une interview récente, Mortensen a pesé sur la controverse et l’injustice de ce que le film en est venu à signifier pour une certaine partie du public lorsqu’il s’agit d’histoires impliquant la race.

« [The film is] une histoire qui était basée sur une très réelle amitié, et des événements réels, avec très peu de libertés prises du tout, mais il y avait cette petite minorité qui disait que ce n’était pas la vérité à l’époque, ces gens n’étaient pas amis, ces choses ne se sont pas produites , etc. L’idiot dans cette histoire était le type blanc. Il y avait une courbe d’apprentissage abrupte pour le personnage que je jouais. Mais ils ont tous deux appris l’un de l’autre. Et le fait est qu’il était basé sur des événements réels. Donc, les gens qui ont vraiment essayé de nuire à la réputation du film pendant sa diffusion, comme vous le dites, et les gens encore à ce jour se disent: « Oh, est-ce le livre vert de cette année? » Comme si c’était une tache d’avoir fait partie de ce film, ce qui est ridicule. Cette toute petite minorité était soit inconsciemment soit sciemment mal informée et mal informée sur le fondement de cette histoire et l’amitié sur laquelle elle est basée. «

Livre vert a été inspiré par l’histoire vraie d’une tournée dans le Sud profond du pianiste classique et jazz afro-américain Don Shirley et du videur italo-américain Frank « Tony Lip » Vallelonga qui a agi en tant que chauffeur et garde du corps de Shirley. Le film a été critiqué pour s’être concentré sur la rédemption de Frank en tant que bigot aux mains de Shirley, ainsi que sur les accusations de membres survivants de la famille de Shirley selon lesquelles le film a déformé la relation entre Shirley et Tony comme étant beaucoup plus intime qu’elle ne l’était en réalité. Pour Viggo Mortensen, de tels détracteurs n’enlèvent rien à ce qu’il considère comme un film bien fait dont les thèmes sont toujours pertinents pour l’état du monde aujourd’hui.

« C’était malheureux et très irritant, car nous voulions parler du film et du sujet du racisme historiquement et du fait que les choses n’avaient pas encore assez changé de loin, comme nous l’avons vu ces dernières années. -certainement, c’est évident. C’est dommage que cela se soit produit, mais le public, de tous bords, dans tous les pays, a réagi extrêmement favorablement au film. Je pense – et je l’ai dit à l’époque – je pense que c’est vraiment bon film et il résistera à l’épreuve du temps. Je pense que c’est là-haut dans la plus pure tradition du meilleur travail de personnes comme Preston Sturges et d’autres. C’est un film vraiment bien fait, une période et un aperçu précieux d’une temps dans l’histoire des États-Unis, avec des répercussions à ce jour et avec des leçons pour ce jour. «

Cette nouvelle est apparue pour la première fois à The Film Stage dans une discussion sur les débuts de réalisateur de Viggo Mortensen Chute.

Sujets: Livre vert