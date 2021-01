Viggo Mortensen est le magnéto du MCU dans WandaVision Fan Art

Un fan inconditionnel de Marvel Cinematic Universe a imaginé à quoi Viggo Mortensen pourrait ressembler en tant que Magneto dans WandaVision. Il n’a pas été confirmé si la série à succès Disney + introduira officiellement des mutants dans le MCU, mais les fans espèrent que ce sera le cas et préparent déjà un peu de fantaisie. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a promis que les X-Men sont en route, mais on ne sait pas quand cela se produira avec tant de choses au sein du MCU pour le moment.

Avec le X Men en cours de route, cela signifie que ce n’est qu’une question de temps avant que Magneto ne soit réintroduit sur le grand et, peut-être, le petit écran. L’artiste BFHDesign semble penser que Viggo Mortensen est le meilleur acteur pour jouer le rôle de Magneto et semble croire que le méchant sera introduit dans WandaVision. De toute évidence, c’est un énorme tronçon, mais Mortensen a l’air assez bien en tant que Magneto dans l’œuvre d’art réalisée par des fans. Quoi qu’il en soit, il y a eu pendant des mois des spéculations selon lesquelles WandaVision apportera officiellement des mutants au MCU.

Dans les bandes dessinées actuelles, Magneto pense qu’il est le père de Wanda et Pietro, même s’il ne l’est pas. Dans l’arc de l’histoire, le méchant s’occupe toujours des jumeaux, malgré ses actions méchantes. Quant à savoir si Marvel Studios décide ou non de raconter cette histoire de filiation compliquée dans WandaVision, ce n’est pas clair non plus pour le moment. Kevin Feige a dit précédemment: « [Wanda’s] a beaucoup de membres de la famille dans les bandes dessinées. « Feige a poursuivi en déclarant: » Il s’agit plus de cette relation avec Vision, et plus de cette dynamique et de la relation en évolution de ce couple, et comment cela grandit et évolue et se déroule. «

Kevin Feige a été invité à donner des détails sur les « autres membres de la famille » apparaissant dans WandaVision et il a joué timidement. Feige a déclaré: « Il y a d’autres personnages dans d’autres épisodes de cette série. Qui ils sont, ce qu’ils sont, cela ne vaut pas la peine d’être discuté maintenant. » Le patron de Marvel Studios sait très bien que les fans de MCU mettent chaque épisode sous le microscope pour voir où le spectacle se terminera. Avec les anciennes propriétés Fox sous Marvel Studios maintenant, les possibilités sont infinies, et Feige a déclaré dans le passé que les émissions Disney + auraient un impact important sur les films.

Magneto sera introduit dans le MCU à un moment donné, mais Viggo Mortensen n’est que pure fantaisie pour le moment. Il ne fait aucun doute que de nombreux fans aimeraient voir l’acteur jouer le rôle, mais il n’y a aucune preuve pour soutenir son implication, ou non WandaVision introduira officiellement le MCU aux mutants. Marvel Studios est le maître de garder leurs grandes histoires secrètes et WandaVision, bien qu’une série télévisée, n’est pas différente de ses homologues sur grand écran en termes de secret. En attendant de voir ce qui se passe WandaVision, vous pouvez consulter Viggo Mortensen en tant que Magneto ci-dessus, grâce au compte Instagram de BFHDesign.

Sujets: WandaVision, X-Men