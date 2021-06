Videur refuse de laisser Rihanna entrer dans un bar parce qu’elle n’a pas de pièce d’identité

Vêtue d’une robe rose et d’un chapeau moelleux, la méga pop star a été vue faisant la queue au bar de New York avec son petit ami A€AP Rocky.

Ils se sont finalement séparés en janvier 2020 et Rihanna et Rocky ont effectué l’un de ces grands voyages en Amérique au milieu de l’année pendant la pandémie et ont voyagé de Los Angeles à New York.