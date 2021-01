Vidéos YouTube à portée de main avec 4K Video Downloader

Si vous voulez que la dernière vidéo ElRubius sur votre ordinateur portable soit visionnée silencieusement lorsque vous avez une mauvaise connexion, faites attention au 4K Video Downloader.

La vérité est que nous ne pouvons pas nier que YouTube a beaucoup à offrir, reléguant presque la télévision conventionnelle au second plan. Mais, bien sûr, parfois nous ne pouvons pas garder un œil dessus autant que nous le voudrions, soit parce que nous allons avec trop de tâches qui nous font passer d’un endroit à un autre, parce que notre connexion traverse une mauvaise période. ou pour toute autre raison qui pourrait nous laisser sans nos divertissements préférés. C’est pourquoi nous accumulons suffisamment de contenu à regarder jusqu’à ce que, finalement, nous abandonnions, ne regardant que quelques vidéos lâches que nous trouvons là-bas. Heureusement, nous avons les ressources pour éviter d’être dans cette situation, et Téléchargeur vidéo 4k est idéal pour cela.

Qu’est-ce que c’est, dites-vous? Eh bien, c’est un outil très utile, surtout si, comme on dit, nous voulons profiter des vidéos YouTube à tout moment. Bien que, eh bien, ce ne soit vraiment pas limité à cela. Après tout, un outil ne montrant qu’une seule fonctionnalité la limiterait beaucoup. Ce n’est pas le cas avec 4K Video Downloader, qui en plus du téléchargement de vidéos précité, nous permet de faire des gifs des moments que nous aimons le plus, de créer des sonneries dans iTunes, de convertir ces thèmes au format mp3 … bref , que nous vous facilitons la vie lorsqu’il s’agit de vouloir jouer avec les vidéos que nous aimons le plus. Si nous ajoutons aussi qu’il est très simple et intuitif à utiliser, plus en notre faveur.

La vérité est que cela peut sans aucun doute être considéré comme une bonne nouvelle, car simplement en le téléchargeant à partir d’ici, nous aurons tout ce qui est mentionné ci-dessus et plus à portée d’un clic, nous faisant oublier une fois pour toutes l’utilisation de programmes trop complexes. Mais comme nous aimons clarifier les choses, nous pouvons vous montrer un peu ci-dessous, et c’est que les étapes pour télécharger une vidéo seraient les suivantes:

La première étape, et la plus simple de toutes, serait de télécharger 4K Video Downloader. Vous pouvez le faire à partir de ce lien. Une fois le programme installé, vous devrez vous rendre sur YouTube et copier le lien de la vidéo en question qui nous intéresse. Ensuite, nous ouvrons le programme et collons le lien dans le menu déroulant qui s’ouvrira après avoir appuyé sur l’option « coller le lien ». Là, nous aurions la possibilité de choisir le format dans lequel nous aimerions notre vidéo, nous choisissons celui qui nous intéresse le plus et nous la téléchargeons.

Et c’est tout, il faudrait attendre le téléchargement de la vidéo et la regarder quand on veut. Comme vous pouvez le voir, en quatre étapes simples (qui seraient réduites à trois une fois le programme installé), nous aurions tout le travail effectué. Bien entendu, il ne faut pas oublier que cette même procédure s’appliquerait aux chaînes de téléchargement ou aux listes de lecture. Allez, ils nous évitent de donner mille clics sur différents sites. Malgré tout, sur leur site Web, vous trouverez encore plus de détails, au cas où vous auriez des questions spécifiques.

Il ne fait aucun doute qu’avoir ces fonctionnalités à portée de main est un grand soulagement pour tous ceux qui ont besoin de faire les choses rapidement et efficacement. Mais connaissez-vous le meilleur de tout? Ce qui est totalement gratuit. Le fait que quelque chose soit gratuit ne fait que nous donner plus de sécurité lors de l’utilisation de cet outil. Après tout, qui n’aime pas quelque chose de gratuit? Si l’on ajoute à cela que le téléchargement est sûr et fiable, et que son utilisation nous éviterait d’avoir à entrer dans des pages indésirables pour faire ces actions, qui nous demandent un enregistrement constant ou nous obligent à faire une période d’apprentissage pour les utiliser.… Nous ne pouvons que féliciter à quel point le téléchargeur vidéo 4K est adaptable à l’utilisateur moyen.

Donc vous savez, coupable, si vous voulez essayer des vidéos YouTube à tout moment, c’est votre application.