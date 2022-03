VIDÉO : Voici comment Sebastián Stan a auditionné pour Fresh, son nouveau film Star Plus

StarPlus

Sebastián Stan est l’un des acteurs les plus polyvalents de l’industrie et il vient de le montrer avec son nouveau film, Frais, qui a été créée sur Star Plus. Découvrez comment elle a auditionné pour son personnage !

© Étoile PlusSebastian Stan dans Fresh

La dernière année a été l’une des plus réussies dans la carrière de Sébastien Stan. L’acteur a participé à de grandes productions qui sont devenues à la mode. Parmi eux se trouve Le faucon et le soldat de l’hiver dans lequel il a joué un rôle incroyable dans Marvel après avoir été un personnage secondaire pendant des années. Ensuite, il y a aussi la sortie de Pam&Tommyle strip dans lequel il donne vie au célèbre Tommy Lee et où il brille par sa performance.

Mais maintenant, Sébastien Stan Il a encore prouvé sa polyvalence dans un autre film. Lancement hier de Star Plus Fraisun nouveau film avec. Dans ce long métrage, l’acteur incarne un homme du nom de Steve qui donne beaucoup à raconter. Le synopsis officiel indique : «Noa rencontre le charmant Steve dans un entrepôt et, par frustration face aux applications de rencontres, tente sa chance et lui donne son numéro. Après le premier rendez-vous, Noa tombe follement amoureuse et accepte l’invitation de Steve à passer un week-end romantique ensemble. Pour découvrir que son nouvel amant lui cachait des appétits plutôt inhabituels.”.

Alliant suspense et comédie, Stan parvient à montrer la meilleure version de son talent dans ce film. Bien que dans les productions précédentes dans lesquelles il a travaillé auparavant Frais ils étaient aussi éblouissants, maintenant il exploitait tout son talent. En fait, la production n’a pas pu s’empêcher de lui confier le rôle principal après avoir vu son incroyable audition. La vidéo du premier essai qu’il a fait a été partagée par lui sur son compte Instagram et elle est déjà devenue virale !

« Octobre 2020. Mon audition Fresh. J’ai envoyé ça à Mimi Cave après notre rencontre. Merci de croire en moi et de me donner l’opportunité», a écrit Sebastián pour accompagner l’audiovisuel dans lequel on le voit danser pour l’audition. La chorégraphie qu’il interprète est une partie importante de l’intrigue puisqu’il s’agit de l’une des scènes les plus emblématiques de ce qui se passe dans le film.

Sans doute, Sébastien Stan J’étais prédestiné à ce rôle. En fait, ses fans eux-mêmes l’ont confirmé après avoir vu cette vidéo du test qu’il a effectué. Aussi, il convient de noter que ce film est l’assaisonnement parfait pour les fans de romance et d’un peu de suspense. Aussi, Mimi Cave, la réalisatrice, a offert un twist important à une intrigue familiale que l’acteur a su parfaitement mener à bien.

