VIDÉO : Voici à quoi ressemblerait l’IMPLOSION d’un sous-marin

Epson EB-L530U vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 5200 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc

5 200 lumens de luminosité: Des images nettes et des couleurs lumineuses, même dans des salles bien éclairéesRésolution WUXGA: Images Full HD nettes pour une excellente clartéInstallation facile et flexible: Léger et compact avec un lens shift de grande amplitudeSoutien de la distanciation sociale: Taille d'image évolutive jusqu'à 500 pouces <b>Des solutions de projection lumineuses et économiques</b><br/>Permettant de projeter des images plus grandes, plus lumineuses et plus percutantes, même dans des environnements éclairés, le EB-L530U impressionne par sa luminosité de 5 200 lumens et sa résolution Full HD WUXGA.<br/>Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d'une fiabilité et de performances laser tout en consommant moins dénergie, pour un prix abordable.<br/>Il intègre également : Support signal dentrée 4K, technologie damélioration des détails, edge blending et lens shift pour répondre à tous les environnements dinstallation difficiles.<br/>Le EB-L530U est capable de projeter des images pouvant atteindre 500 pouces, sans compromis sur la clarté et le niveau de détails.<br/><br/><b>Connectivité optimisée</b><br/>Cette solution de projection offre de nombreuses possibilités de connexion, permet dafficher<br/>plusieurs sources simultanément et de faire des présentations sans fil.<br/>Le EB-L530U est équipé de nombreuses options de connectivité : HDMI et HDBaseT avec support de signal 4K, sans fil 5GHz avec sécurité professionnelle, technologie Miracast améliorée, lecteur multimédia intégré et prise en charge du système de présentation sans fil ELPWP10 d'Epson.<br/><br/><b>Installation facile et flexible</b><br/>Ce projecteur compact peut être installé à 360 degrés sans compromettre la qualité daffichage, permet dobtenir un format dimage large 16 :6, est doté dune sortie HDMI et de la technologie edge blending pour les installations en multi-projection. - Offre exclusivement réservée aux professionnels