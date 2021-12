VIDÉO VIRALE : Voici à quoi ressembleraient ces scènes mythiques de Spider-Man si elles avaient une cote R

La plupart des films de super-héros s’adressent à un public mineur, même s’il est clair que cela peut aussi avoir un impact sur les adultes, comme c’est actuellement le cas avec l’univers cinématographique Marvel. Les grandes entreprises savent qu’elles ne peuvent pas exclure une partie de leur public de l’émission et c’est pourquoi leurs productions sont classées pour les 13 ans et plus. C’est pourquoi Un groupe d’éditeurs a élevé la barre et a amené Spider-Man à la cote R.

Le super-héros est un favori des fans de MCU, qui attendent avec impatience la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, l’un des films les plus attendus de l’année. Le multivers sera un grand protagoniste pour ramener les méchants Doctor Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et Lizard, face à Peter Parker de Tom Holland, qui pourrait avoir de la compagnie si le Spider-Verse est donné.

+ Spider-Man classé R

La cote R signifie Restreint, puisque les personnes de moins de 17 ans nécessitent l’accompagnement de leurs parents lorsqu’il contient du contenu pour adultes. Comme nous l’avons mentionné, les adaptations de bandes dessinées s’adressent aux mineurs, c’est pourquoi la maison des effets visuels responsable de la série Artists React, Équipage du couloir, modifié une série de scènes de Tobey Maguire et Spider-Man d’Andrew Garfield.

La vidéo a un certain divertissement pour les téléspectateurs car elle L’idée derrière est qu’il présente également l’apparition de Mobius, le personnage joué par Owen Wilson dans la série Disney + Loki, il se rend donc dans chaque chronologie et supervise la mort des Peter Parkers.. Des décès sont observés comme une pluie de sang lors d’un impact sur un immeuble, des bras arrachés en tentant d’arrêter un train et même des déplacements dans les villes qui lui causent des accidents.

Les scènes réinventées sont amusantes et en même temps horribles car elles mènent le super-héros à une mort assurée avec des extrêmes vraiment sanglants. De plus, vous pouvez observer l’équipe de Équipage du couloir travailler sur chacune des parties faire des effets visuels fonctionne en ne modifiant que quelques détails.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂