Vidéo virale: Les Simpsons ont prédit le scandale des vaccins en Argentine!

Argentine a traversé une semaine très difficile après le scandale de la « Vaccinations VIP », comme la situation entourant les fonctionnaires en service a été appelée. Le 19 février, la nouvelle a annoncé que le désormais ancien ministre de la Santé, Ginés González García, avait offert des vaccins à ses amis et alliés politiques, enjambant les personnes qui attendaient la dose. Mardi soir, une scène de ‘Les Simpsons’ qui prétendent qu’il a prédit cet événement malheureux. Incroyable!

Ce n’est ni la première ni la dernière fois que le programme créé par Matt Groening nous donne un moment comme celui-ci, car les prédictions ont été une caractéristique marquante de l’émission familiale la plus célèbre d’Amérique, comme celle d’un pasteur s’échappant avec l’argent de ses croyants, l’achat de Fox par Disney dont ils se souvenaient quand il a été renommé Star, et beaucoup plus.

Récemment, une vidéo de ‘Les Simpsons’ sur Twitter, en particulier une scène de l’épisode 6 de la saison 22 intitulée « The Fool Monty », dans lequel nous voyons le M. Montgomery Burns, l’homme le plus puissant de Springfield, se rendant à l’hôpital accompagné de son assistant Smithers, et là il est dit: « Oui, je veux 37 doses de votre sirop contre la grippe, une pour moi, une pour Smithers et le reste pour mes chiens. ».

Ici le Maire Diamond dit: « Donnez-lui ce qu’il veut, il est le seul à payer des impôts », mais interrompez le Docteur Hibbert: « Ces gens ont fait la queue et les chiens ne contractent pas la maladie ». Cette situation Cela produit l’inconfort des gens qui ont attendu leur moment pour recevoir les vaccins, mais un seul les a pris grâce à la complicité du pouvoir politique.

La vidéo publiée par Christian Schwarz ajoute près de 9 mille retweets et plus de 30 mille likes, en plus de centaines de commentaires « Les Simpson l’ont vu avant tout le monde », « Tout, mais tout, est sur Les Simpsons » ou « Trop exact pour être une coïncidence ». Après avoir vu ce qui s’est passé dans la vraie vie et dans la fiction, on peut dire que «Les Simpsons» l’ont fait à nouveau.