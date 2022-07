VIDÉO VIRALE : Joseph Quinn s’entraîne au « Maître des marionnettes » de Metallica pour Stranger Things 4

in

Netflix

Une vidéo des coulisses de Stranger Things a été publiée, où Joseph Quinn pratique la chanson de Metallica pour cette scène mythique. Ne le manquez pas!

©NetflixVIDÉO VIRALE : Joseph Quinn s’entraîne au « Maître des marionnettes » de Metallica pour Stranger Things 4.

choses étranges retourné au service de streaming Netflix avec leur saison 4 après trois ans et ils ont renouvelé le phénomène avec une nouvelle partie de l’histoire qui a remarquablement captivé les fans. Dans les neuf épisodes publiés, il y a eu de grands moments emblématiques, mais il ne fait aucun doute que Eddie Munson en jouant ‘Marionnettiste’ est l’un des principaux. Maintenant, une vidéo de son interprète, Joseph Quinn, s’exerçant sur le plateau d’enregistrement est sortie et est devenue virale !

Le tome 1 nous montre soulever en train de retrouver ses pouvoirs et d’apprendre son lien avec Vecna ​​​​au moment de la première ouverture du portail au À l’envers. Alors que la jeune femme tente de s’enfuir, dans le tome 2 on voit une partie de la bande d’amis d’Hawkins tenter de stopper la menace par leurs propres moyens. L’une des phases de la stratégie dépend de dustin et eddiequi commence à jouer la chanson de Métallique pour distraire les Demobats.

+La vidéo virale de Joseph Quinn jouant Master of Puppets

La scène a été saluée et est répertoriée comme l’une des meilleures de la saison 4 de choses étrangesnotamment à cause de ce qui s’est passé plus tard, où ces chauves-souris diaboliques de l’Upside Down finissent par tuer Eddy. Dès le départ, les cinéastes ont précisé que Joseph Quinn c’est lui qui joue vraiment de la guitare, mais il y en avait qui s’en méfiaient. Pour dissiper tout doute, une vidéo de l’acteur pratiquant a été publiée Marionnettiste. Épingle de sûreté!

Le record a été publié par le compte Twitter des scénaristes de la série ce dimanche matin sous le slogan : « C’est en forgeant qu’on devient forgeron », avec un résultat vraiment impressionnant. Dès sa publication, il a obtenu plus de 215 000 likes et près de 50 000 retweets, en plus de milliers de commentaires louant la performance de Quinnainsi que de se souvenir de son personnage qui a gagné l’affection du fandom en quelques chapitres.

Cette scène continue de faire parler les gens, après le groupe lui-même Métallique l’a référencée dans la semaine : « La façon dont les Duffer Brothers ont intégré la musique dans Stranger Things a toujours été à un autre niveau, c’est pourquoi nous étions plus qu’enthousiasmés qu’ils aient non seulement inclus ‘Master of Puppets’ dans le spectacle, mais qu’ils aient construit une scène aussi cruciale autour d’elle. « . Joseph Quinn a précisé que son contrat était pour une seule saison, il ne reviendra donc pas pour la clôture de choses étranges.

