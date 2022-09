VIDÉO VIRALE : Harry Styles a-t-il craché sur Chris Pine lors de la première de Don’t Worry Darling ?

célébrités

Don’t Worry Darling a derrière lui une longue polémique, à laquelle il pourrait ajouter deux nouveaux protagonistes inattendus : Harry Styles et Chris Pine. Que s’est-il passé à Venise ?

© GettyVIDÉO VIRALE : Harry Styles a-t-il craché sur Chris Pine lors de la première de Don’t Worry Darling ?

les esprits dans Ne t’inquiète pas chérie ne sont pas du tout calmes après le conflit bien connu entre Olivia Wilde et Florence Pugh, suite aux déclarations du réalisateur sur un prétendu licenciement de Shia LaBeouf pour s’occuper du protagoniste, mais il a été confirmé que ce n’était pas le cas. Au milieu de cela, le film a été présenté en première au Festival international du film de Venise 2022 et a laissé une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux : Harry Styles a-t-il craché sur Chris Pine ?

Dans un premier temps, la relation entre le réalisateur et l’actrice a été rompue en plein tournage du film Warner Bros. lorsque Sauvage commencé une liaison avec modes. A cela s’ajoute le leak de la vidéo dans laquelle il montre olivia lui demandant de LaBeouf pour revenir à la bande, alors qu’il avait été dénoncé pour voies de fait et sévices. Pugh elle a pris la décision de se rendre à Venise, mais elle n’a pas assisté à la conférence et n’est pas apparue côte à côte à aucun moment.

+ Que s’est-il passé entre Harry Styles et Chris Pine ?

Alors que la controverse concernant Ne t’inquiète pas chérie ne cesse de croître, une vidéo enregistrée par les personnes présentes au cinéma de Venise est apparue après la fin du film et les traditionnels applaudissements de ces festivals. dans la découpe Harry Styles aurait craché sur sa co-star, Chris Pine, et les internautes ont fait leur truc en le viralisant sur les réseaux sociaux. Voir!

Au moment où Harry se rassoit, on voit Chris arrêtant d’applaudir et regardant le sol avec étonnement. Selon le geste de modes et la réaction de Pin, on pense que le chanteur a craché sur sa compagne. Alors que la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux, un journaliste présent a publié une vidéo du même moment sous un autre angle et montre que Harry ne crache pas sur Chris, mais par terre.

Parallèlement à la controverse entre Olivia Wilde et Florence Pughqui semble avoir plus de chapitres, et cette nouvelle traversée de Harry Styles et Chris Pine gardé les utilisateurs de Twitter sur leurs orteils, le film a reçu une note critique. Ne t’inquiète pas chérie maintient actuellement un 46% d’approbation sur le site Rotten TomatoesBasé sur 24 avis de critiques à Venise et les commentaires sont négatifs. Le 22 septembre, il sortira en salles et le public prendra parti face à ce qui s’est passé derrière la caméra.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂