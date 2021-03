Vidéo virale: Godzilla existe dans la vraie vie et vit au fond de la mer

Nous nous rapprochons de plus en plus de la première de « Godzilla vs Kong », qui arrivera le 31 mars dans certains cinémas et sur le service de streaming HBO Max. Le monstre japonais est l’un des personnages les plus emblématiques de la culture populaire et récemment Une vidéo a été viralisée dans laquelle un animal inhabituel est observé et les utilisateurs des réseaux l’ont catalogué comme le célèbre « Godzilla ». Épingle de sûreté!

La popularité du film réalisé par Adam Wingard Il a remarquablement augmenté cette année, car même la plateforme Netflix a demandé à ses abonnés Twitter de choisir entre les deux chiffres et ils ont également été comparés à une confrontation entre les footballeurs Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, lors d’un match entre l’Inter et Milan.

C’est l’une des sorties les plus attendues de mars et des fans a récemment viralisé une vidéo d’une créature au fond de la mer avec une apparence qui ressemble au roi des monstres et les utilisateurs ont envoyé des commentaires faisant référence à ce qu’ils considéraient comme Godzilla, mais Qu’est que c’est? Regardez la vidéo!

Si vous vous êtes déjà demandé quel animal a subi une mutation atomique pour devenir GODZILLA, il est temps pour vous de rencontrer l’iguane marin. pic.twitter.com/XpjvgJyh2s – Les perdants d’horreur (@horrorlosers)

8 mars 2021





L’animal est un iguane marin (Amblyrhynchus cristatus) et ils ont la particularité d’être les seuls reptiles marins existants. Il passe sa vie dans la mer, il a la peau lisse comme les amphibiens, un peu écailleuse et avec un ensemble d’épines distinctives sur tout le corps, de la tête à la queue. Des caractéristiques qui suggèrent de plus en plus qu’il s’agit du monstre cinématographique.

Pour en savoir plus sur eux et remarquer une nette différence avec Godzilla, ils ne s’échappent pas si quelqu’un essaie de les attraper et dans le monde, il y a des gens qui les gardent illégalement comme animaux de compagnie, ce qui n’est pas favorable pour le reptile. Ils ne sont pas considérés comme en danger d’extinction, mais ils sont une espèce vulnérable en raison des changements climatiques. Aura-t-il un rival comme Kong dans son environnement?