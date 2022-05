Vidéo virale d’Henry Cavill regardant Shakira comme un autre fan

célébrités

Henry Cavill est l’un des acteurs les plus célèbres d’Hollywood et Shakira l’une des artistes les plus connues de la musique latine. Mais, apparemment, ils se sont déjà rencontrés et il s’est déclaré fan d’elle ! Regardez la vidéo.

© GettyShakira et Henry Cavill

Au dernier moment Henry Cavill Il est devenu l’une des stars les plus connues et les plus respectées d’Hollywood. Son temps à DC en tant que Superman a été fondamentale à son succès, mais la plus grande fureur l’a atteint lorsque est venu sur Netflix avec Le sorceleur. La série, dans laquelle il donne vie Geralt de Rivcompte déjà deux saisons et fait fureur sur la plateforme.

De même, Henry Cavill participe également à des films adaptés à tous types de publics tels que Enola Holmes dans lequel vous partagez l’écran avec Millie Bobby Brown. Dans ce film, l’acteur a joué Sherlock Holmes et c’était une sensation complète atteignant des téléspectateurs encore plus jeunes. A tel point qu’à l’heure actuelle, l’artiste est l’un des plus connus de l’industrie cinématographique.

Cependant, au-delà d’avoir un talent naturel pour jouer et en profiter, Henry Cavill Il a une grande dévotion pour les jeux vidéo. L’interprète est un joueur de renommée mondiale et a, plus d’une fois, raconté sa passion pour toutes sortes de jeux en ligne. Cependant, une autre facette de l’artiste s’est récemment révélée.

Grâce aux réseaux sociaux, une vidéo est devenue virale dans laquelle il est clair que Cavill est un fan de musique, en particulier de musique latine. C’est parce que dans l’audiovisuel on voit comment il reconnaît Shakira, la chanteuse colombienne qui triomphe dans le monde entier et semble être une fan de plus. le protagoniste de Le sorceleur Il a montré son amour pour l’interprète puisqu’il était en plein entretien et l’a arrêtée pour la voir arriver.

À ce moment là Shakira Elle arrivait à l’événement et une grande agitation a été générée pour la voir, où Cavill était inclus. Mais, quand il a décidé de la regarder, elle posait pour les caméras qui n’arrêtaient pas de la prendre en photo. C’est pourquoi on ne sait pas si, après cela, ils ont pu engager une conversation et mieux se connaître.

