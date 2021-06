Vidéo : une jeune fille de 17 ans pousse un ours pour protéger ses chiens

Une vidéo virale Tik-Tok montrant Hailey Morinico, 17 ans, en train de devenir une maman ourse pour sauver ses chiens, extasie partout les amoureux des chiens.

Les observations d’ours sont très courantes dans la maison de Morinico à Bradbury, en Californie, qui est située près de la forêt nationale d’Angeles, mais elle n’en avait jamais vu d’aussi près auparavant, et encore moins en a éloigné un de ses chiens.

La vraie mère ours marchait le long du mur de briques dans l’arrière-cour de Morinico avec ses petits lorsque tous les chiens de la résidence Morinico ont commencé à aboyer, puis se sont précipités pour affronter les intrus.

Les petits ont reculé, mais la maman est restée, sentant probablement une menace pour ses enfants, et a glissé sur les chiens – en prenant presque un avec elle vers la fin de la vidéo.

C’est à ce moment-là que Morinico est entrée en action, protégeant également ses « bébés à fourrure ».

Elle a poussé l’ours du mur. Par la suite, alors que l’ours se remettait de la chute dans la cour de son voisin, Morinico a parqué tous les chiots à l’intérieur, en portant un avec elle.

Quel genre d’ours cette brave adolescente a-t-elle repoussé de ses chiens ?

Quant au type d’ours rencontré par Morinico, le California Department of Fish and Wildlife déclare : « La Californie n’abrite qu’une seule espèce d’ours : l’ours noir. Les ours noirs, cependant, existent dans une variété de couleurs, notamment le noir, le marron, blond et cannelle. »

Morinico dit que cela arrive très souvent, mais exhorte les gens à ne pas faire ce qu’elle a fait et à pousser les ours.

La rencontre s’est terminée par une entorse au doigt et un genou écorché, mais le résultat aurait facilement pu être très différent et bien pire.

Morinico a déclaré qu’à l’origine, elle pensait que l’ours était « un chien à l’allure amusante ». Mais quand elle a réalisé que c’était un ours, son instinct a été de protéger ses chiots bien-aimés.

« Honnêtement, je ne savais pas que c’était un ours avant de l’avoir poussé. Je n’ai pas enregistré dans ma tête que c’était un ours », a-t-elle déclaré à ABC 7. « Je me suis dit : « C’est un animal et il prend mon enfant », et j’ai poussé l’ours et je me suis dit : « Oh mon Dieu , je viens de pousser un ours.

Elle a dit qu’elle était surprise parce que cela s’est produit un lundi et que les observations d’ours se produisent généralement le plus souvent le mardi – le jour des ordures du quartier.

Sa mère, Citlally Morinico, était à la fois terrifiée et choquée par ce qu’elle a vu dans la vidéo.

«Je m’effondre à chaque fois que je le vois. C’est juste horrible à regarder », a-t-elle déclaré.

Le National Park Service est d’accord, déconseillant les confrontations avec les ours si vous pouvez l’aider.

Si vous ne pouvez pas, essayez de vous faire paraître plus grand et déplacez-vous vers un terrain plus élevé. Ne faites pas de mouvements brusques et parlez à l’ours pour lui faire savoir que vous êtes un humain.

Les ours ne sont généralement pas intrinsèquement agressifs envers les humains, vous pourrez donc généralement vous enfuir lentement sans trop de problèmes, mais évitez tout contact si vous le pouvez.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.