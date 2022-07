VIDÉO : un fan de Stranger Things a fait pleurer d’émotion Joseph Quinn

in

Un disque était connu dans lequel un fan de Stranger Things dédie des mots émouvants à Joseph Quinn pour son rôle d’Eddie Munson et le fait pleurer. Ne le manquez pas!

©NetflixVIDÉO : Un fan de Stranger Things a fait pleurer d’émotion Joseph Quinn.

choses étranges a créé le volume 2 de sa quatrième saison le 1er juillet sur le service de streaming Netflix et son onde de choc continue, puisque les fans ont passé trois ans sans la diffusion de leur série préférée. A cette occasion, de nouveaux personnages sont arrivés, mais peu ont gagné l’affection du public aussi rapidement que Eddie Munsonqui finit par mourir. votre interprète, Joseph Quinna récemment assisté à un événement, où un fan l’a fait pleurer.

Eddie a été présenté comme un fauteur de troubles du lycée Hawkins, mais ils montrent également qu’il a des liens avec Mike, Dustin et Lucas, alors qu’il préside l’équipe Donjons & Dragons. L’intrigue le suit lorsqu’il se retrouve au milieu du meurtre de Chrissy aux mains de Vecna ​​​​et que la ville le considère comme le principal coupable du crime, mais la bande d’amis l’aide lorsqu’ils apprennent qu’il s’agit d’un acte lié à l’envers.

Au fil des chapitres, Munson devient l’un des personnages préférés des téléspectateurs, mais meurt malheureusement en tant que victime des Demobats après avoir quitté une scène vraiment emblématique jouant le maître des marionnettes de Metallica. Dans les réseaux sociaux, vous pouvez voir les messages constants d’amour envers Eddy et l’acteur qui l’incarne, Joseph Quinn, a reçu un commentaire qui l’a fait pleurer sur le Film et Comic Con de Londres. Regardez la vidéo !

Un fan, appelé Terriers de Kimberlyprend la parole et mentionne : « La mienne n’est pas vraiment une question, c’est en fait plus une extension de gratitude ». La femme continua : « Je suis sûr que beaucoup d’entre nous ont entendu ce qui s’est passé hier. Que ce soit vrai ou non sur la façon dont vous avez été traité, je ne ferai aucun commentaire. Je voulais juste vous dire merci au nom de nous tous, nous sommes très reconnaissants vous partagez votre temps. ».

derrière ces lignes, Quinn s’est effondré et a laissé échapper quelques larmes.. L’acteur était dans un moment compliqué avec l’organisation de l’événement, puisque il avait été réprimandé pour ne pas avoir fini de signer des articles de fans et de prendre des photos avec eux, tout en se faisant crier dessus pour en finir avec. De cette manière, Joseph Il a précisé qu’il ne décevrait en aucun cas son public, et pour cela, il a reçu des remerciements émouvants.

