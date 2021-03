VIDEO: The Suicide Squad a présenté sa spectaculaire bande-annonce officielle

Il en manque de moins en moins! La première tant attendue de La brigade suicide et ce vendredi James Gun a présenté sa bande-annonce officielle. Le film DC Comics mettra fin à un projet qui a débuté en 2016 et qui a déjà des premières images impressionnantes. La vidéo est déjà devenue virale et les réactions ont particulièrement mis en évidence le personnage de Harley Quinn. Découvrez les scènes et passez en revue les commentaires des fans!

Le premier aperçu spectaculaire comprenait trois minutes pleines d’action et a généré encore plus de buzz pour la première du 6 août 2021. « De l’esprit affreusement beau de James Gun », était le message particulier qui a également ajouté: « Cet été, ils mourront pour sauver le monde. »

« Notre première bande-annonce. Attention: sang, langage adulte, super-vilains, aventure et cœur. J’ai hâte de le voir dans un théâtre avec vous tous le 6 août. », a écrit le réalisateur sur ses réseaux sociaux pour faire connaître l’avancée avec d’incroyables effets spéciaux. Le showrunner de 54 ans avait prévu sur DC Fandom d’août que la bande il aura plus d’effets spéciaux que tous ses précédents réunis.

VIDEO: Bande-annonce officielle de The Suicide Squad







« J’ai adoré la bande-annonce de #SuicideSquad. Elle a l’air drôle, beaucoup d’action, des personnages très intéressants. Cela m’a donné envie de la voir », C’était le ton des commentaires sur les réseaux sociaux après la première. Parmi les personnages les plus importants, il y avait celui joué par Margot Robbie. « Cette femme est née pour la jouer! », ils ont exprimé leur opinion. La partie où King Shark mange un humain a également ravi le public.

Le film devrait avoir une sortie similaire à la dernière de Warner Bros: sortira simultanément dans les deux salles et sur HBO Max. Il fera partie des 17 films que la société de production envisage de donner naissance sous la modalité hybride. Pour le voir, vous devrez être abonné à la nouvelle plateforme qui arrivera en Amérique latine en juin.