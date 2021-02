VIDEO: Regardez la présentation de Metallica à la clôture de la diffusion du Super Bowl | 45S

Le meilleur de l’événement. Metallica Il a été présenté au Super Bowl comme l’acte de clôture des émissions de télévision de l’un des plus grands événements sportifs en Amérique du Nord. Cette nouvelle a été diffusée via ses réseaux sociaux, provoquant la joie de nombreux fans et étant l’une des émissions les plus attendues.

Ceux dirigés par Lars Uldrich ils se sont présentés dans le cadre du programme « Un spectacle tardif: édition du Super Bowl », diffusé après la fin de la finale du championnat NFL. Sur cette base, il y avait une certaine confusion parce que beaucoup pensaient que le groupe serait à la mi-temps, ce qui n’était pas le cas.

Metallica n’était pas le seul groupe à se joindre à cela. jour vert offert ça un concert avant l’événement sportif, que vous pouvez voir ici. De la même manière, Miley Cyrus s’est avéré une fois de plus fan de rock, même invitant Billy idole à la plate-forme.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec la performance de «Enter Sadman» de Metallica à la clôture de l’émission du Super Bowl.