Vidéo : quel jeu Call of Duty est le meilleur ?

Casque Micro Gaming PS4, Casque Xbox One Ultra-Léger Son Surround Stéréo Durable Flexible Micro et Réglage du Volume Compatible pour PC Switch

Capturez Votre Voix avec Précision: Obtenez un son expansif. Les transducteurs de 50 mm sont fabriqués à partir d'un maillage hybride tissé exclusif. Ils offrent avec plus de profondeur et de détails, et son numérique de haute qualité et sans distorsion. Omnidirectionnel Micro & One Key Mute: Le meilleur microphone de casque de jeu vous fournira des signaux audio directionnels précis, afin que vous puissiez réagir rapidement dans des situations cruciales de vie ou de mort, plutôt que de tirer dans la direction générale de cet indicateur de dommage inutile à l'écran. Ultra-Léger et Durabilité Inégalés: Design léger de 233g. Conçu dans un souci de confort. Les éponges à mémoire haute densité à rebond lent conservent leur forme et leur durabilité après une utilisation régulière. Contrôle Facile du Volume: Le câble USB anti-enroulement à haute résistance à la traction avec contrôleur de volume et sourdine du microphone empêche efficacement le câble de 59 pouces de s'enrouler et vous permet de contrôler facilement le volume. Compatibilité Multi-Plateformes: Convient pour tous les appareils à interface de 3,5 mm. Compatible avec PS4, PS5, Xbox One, MAC, PC, ordinateur portable. Remarque: L'utilisation de l'ancienne Xbox One nécessite un adaptateur microsoft, nous fournissons uniquement un câble adaptateur 3,5 mm.