Vidéo officielle du nouveau Lexus NX révélée accidentellement

Texte: Carlos Moura

Date: 24 février 2021

La vidéo officielle du nouveau Lexus NX est apparue accidentellement sur la chaîne YouTube et révèle presque tous les détails du crossover de luxe révisé de la marque japonaise. Tout indique qu’une version hybride (300h) et un plug-in (450h +) sont prévus.

La vidéo officielle du nouveau Lexus NX a été publiée par inadvertance, pense-t-on, sur la chaîne YouTube, révélant le renouvellement du crossover de luxe de la marque premium du groupe Toyota. La vidéo n’est plus disponible sur la chaîne officielle, mais entre-temps, elle a déjà été abondamment partagée.

Lors de l’évaluation de l’immatriculation allemande du véhicule, la fuite peut provenir d’Europe et les images montrent la version d’entrée NX 200, bien qu’à la fin l’indication «NX 350h» apparaisse, avant de mentionner le lancement d’une variante 450h + avec prise du système de propulsion- en hybride.

Le design extérieur ne diffère pas significativement du modèle actuel, mais il y a quelques changements tels que les feux de jour à LED intégrés dans les phares principaux, donnant une image plus nette dans la partie avant. La grille est plus large sur les côtés et comprend un motif avec des ornements verticaux.

La rénovation intérieure a été plus profonde. Pour commencer, le pavé tactile critiqué a été remplacé par un grand écran tactile. En outre, il existe deux commandes indépendantes pour la climatisation, ainsi qu’un bouton pour les modes de conduite.

Le conducteur dispose désormais d’un nouveau panneau numérique, d’un levier de boîte de vitesses plus compact, d’un affichage tête haute.

Fait intéressant, entre les sièges, il y a un bouton avec le mode EV, et il est possible que cette version soit en fait le NX 350h. Quant au PHEV, il devrait adopter le même moteur que le Toyota RAV4 Prime.

Le nouveau Lexus NX devrait être dévoilé dans les prochains mois et peut-être Lexus prévoit-il un lancement suite à cette révélation accidentelle sur YouTube.

