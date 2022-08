VIDÉO : Mirtha Legrand est une Targaryen dans le nouvel aperçu de House of the Dragon

in

HBO Max a présenté un nouvel aperçu de House of the Dragon, qui a été présenté par rien de plus et rien de moins que Mirtha Legrand. Ne manquez pas la vidéo !

© HBOMaxVIDÉO : Mirtha Legrand est une Targaryen dans la nouvelle bande-annonce de House of the Dragon.

Il manque de moins en moins pour la première de Maison du Dragon sur l’écran de HBO et le service de streaming hbo max, étant l’une des sorties les plus attendues de l’année. C’est la préquelle de jeu des trônes concentré sur la Targaryen, l’une des principales familles de Westeros. Ce jeudi une nouvelle avance est arrivée qui a été présentée par Mirtha Legrand, qui est considéré comme la grande star de la télévision argentine. Épingle de sûreté!

Suite au succès mondial de la série originale, il a été décidé d’élargir l’univers avec de nouvelles histoires basées sur les romans de George RR Martin. A cette occasion, le spectacle, mettant en vedette Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch et Graham McTavish, entre autres, est en tournée autour de la famille Targaryen environ 300 ans avant les événements développés dans Game of Thrones.

+Mirtha Legrand présente La Maison du Dragon

Quelques jours avant la première attendue sur HBO et HBO Max, les réseaux sociaux officiels d’Amérique latine ont publié une vidéo avec Mirtha Legrand comme un autre Targaryen. En l’occurrence, elle se met dans la peau d’un personnage de la série pour parler de « son histoire » et des secrets de famille, jouant avec les dictons populaires selon lesquels elle pourrait faire partie de la royauté. De plus, il a présenté un petit aperçu qui montre brièvement les protagonistes de l’histoire. Regardez-le ici!

Comme prévu, le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux avec des messages en faveur de cette stratégie de HBO Max Latin America. Il est logique de les embaucher, puisque Mirtha Elle est l’une des stars de la télévision argentine et fait partie d’une des familles les plus importantes de l’industrie locale, ayant été l’épouse de Daniel Tinayre, réalisateur de renom avec qui elle a formé une progéniture avec des personnalités bien connues d’aujourd’hui, comme Marcela Tinayre, Juanita Viale et Nacho Viale, entre autres.

Maison du Dragon diffusera son premier chapitre ce dimanche 21 août sur HBO et HBO Maxétant le premier projet sorti après jeu des trônes, donc une réponse positive des fans est attendue, car on estime que la deuxième saison fait déjà partie des principaux plans. A travers ces 10 premiers chapitres nous connaîtrons l’origine des conflits chez les Targaryen et leurs conséquences.

