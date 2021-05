VIDÉO: Marvel révèle une nouvelle scène d’action Black Widow

Nous nous rapprochons de plus en plus de la première de Veuve noire, dans ce qui sera un nouveau film intégrant la phase 4 de la Univers cinématographique Marvel. Les fans le savent déjà, tout comme la société de production, et c’est pourquoi ils commencent déjà à montrer un peu plus que la bande-annonce pour générer des attentes chez les téléspectateurs. Découvrez la nouvelle scène publiée ici!

«À la naissance, la veuve noire, également connue sous le nom de Natasha Romanova, se rend au KGB pour devenir son agent ultime. Lorsque l’URSS se désagrège, le gouvernement tente de la tuer pendant que l’action se déplace vers l’actuel New York., dit la première sinopis qui anticipe déjà toute l’action que nous verrons. Le lancement officiel devrait être le 9 juillet dans les cinémas et sur le service de streaming Disney +.

Afin de continuer à promouvoir le long métrage, les réseaux sociaux de la franchise ont publié un clip dimanche soir, au milieu des récompenses MTV Movie and TV Awards, où WandaVision a célébré avec de grandes distinctions. La vidéo présentée nous amène à témoigner de la dynamique qu’ils auront Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) et Yelena, interprétée par Florence Pugh.

La scène parle d’une poursuite, tandis que les protagonistes ont un désaccord au milieu sur la manière d’agir dans cette situation. Yelena prend la décision de faire une manœuvre avec la voiture qui fonctionne finalement bien pour eux et finit par dire: « De rien ». Ce que nous en verrons sera important, car nous pouvons trouver la réponse pourquoi il a rejoint les Avengers.







Pour le moment, il n’a pas été confirmé ce que la relation entre Nat et sa sœur avant de faire partie du SHIELD, et les fans se demandent comment il les laissera tous les deux dans la série, car il a été dit que Yelena sera la prochaine Black Widow du MCU. Nous connaîtrons les réponses sur 9 juillet quand j’arrive à Disney +.