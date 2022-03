VIDÉO : Les protagonistes d’Anne avec un E se sont rencontrés et ont recréé une scène de la série, excitant les fans avec un retour

célébrités

Anne avec un E C’était l’une des séries les plus importantes et les plus applaudies de Netflix, mais après sa troisième saison, elle a été annulée. Quoique, il semble que le casting soit toujours en bons termes et en voici la preuve. Regardez la vidéo de la rencontre des protagonistes !

©NetflixAmybeth McNulty dans Anne avec un E

Nul doute que, parmi les séries les plus emblématiques de Netflix Anne avec un E pourrait être en tête de liste. Basé sur les livres de Lucy Maud Montgomery, c’était l’une des fictions les plus populaires de la plateforme, enchantant des milliers de fans à travers le monde. Son intrigue choquante, touchant à des questions telles que la discrimination, l’intimidation, l’exploitation des enfants ou la religion, a été ce qui a le plus retenu l’attention depuis que la bande a été tournée au début du siècle dernier.

Cependant, comme c’est de notoriété publique, après la troisième saison de Anne avec un E, Netflix a décidé de l’annuler. La décision aurait été prise à la suite d’un désaccord entre la SRC et la plateforme puisque le réseau de télévision a remarqué que les téléspectateurs ont décidé de regarder la fiction par le biais du service sur demande et cela leur a fait perdre l’objectif de cote. Et, malgré le fait que trois ans se soient écoulés depuis ce moment, les fans continuent de se battre pour le retour de la série qui les a tant marqués.

Cependant, malgré le fait que les adeptes de Anne avec un E Ils continuent d’être enthousiasmés par le renouvellement pour une quatrième saison, ni Netflix ni la CBC ne font la grande annonce. A tel point que, chaque fois que le temps passe, les fans cherchent à remettre le nom de la bande dans les tendances afin de faire un peu de bruit. Mais voilà qu’ils ont été surpris par une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’audiovisuel a une date de sortie de 2019, quelques semaines seulement après l’annonce de l’annulation, mais maintenant, il a de nouveau attiré l’attention de tous. On y voit Amybeth McNulty (Anne), Glenna Walters (Tillie Boulter) et Lia Pappas-Kemps (Jane Andrews) réunies dans une pièce et recréant une scène de la série ! Sans aucun doute, une vidéo qui a suscité beaucoup d’émotion et même d’illusions sur un éventuel retour du strip.

Même ainsi, tout indique que la série avec Amybeth McNulty a déjà été oubliée, mais cette vidéo a mis quelque chose au clair : les acteurs continuent d’avoir une excellente relation les uns avec les autres. Bien que la réalité soit que maintenant tout le monde a l’esprit fixé sur différents projets et McNulty, en fait, a rejoint la prochaine saison de choses étranges amener tous ses fans à se joindre en tant que téléspectateurs de la fiction qui arrive sur Netflix avec sa quatrième édition.

