Vidéo : Les gens jouent-ils toujours à des jeux PS3 en ligne en 2021 ?

La PlayStation 3 approche de ses 15 ans. C’est suffisant pour que nous tous ici à Push Square Towers nous sentions comme des reliques, mais ça ne ressemble pas à il y a si longtemps, n’est-ce pas ? La console a peut-être eu du mal à décoller au début, mais elle a prospéré plus tard au cours de sa vie, alors que Sony a trouvé sa place avec des jeux de première qualité et un jeu en ligne amélioré. Dans une industrie aussi rapide et tournée vers l’avenir, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblent les jeux en ligne sur PS3 de nos jours ?

La machine a été la première à nous lancer dans des visuels HD et correct multijoueur en ligne, un domaine qui s’est bien sûr développé à pas de géant sur PS4 et PS5. Nous avons dû nous demander, cependant, comment la scène en ligne de la PS3 pourrait tenir après tout ce temps.

Rejoignez notre propre Liam Richardson alors qu’il déboule dans le terrier des jeux multijoueurs tiers pour voir si les joueurs se présentent toujours. Combien de coéquipiers peut-il trouver dans Battlefield: Bad Company 2 ? Y a-t-il encore des gens qui jouent à Assassin’s Creed: Brotherhood’s sournois stabby multijoueur? Liam trouvera-t-il joie ou désespoir après avoir lancé Need for Speed ​​: Most Wanted ? Vous devrez regarder la vidéo ci-dessus pour connaître les réponses.

Jouez-vous toujours à des jeux PS3 en ligne ces jours-ci ? Si oui, lesquels? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.