VIDÉO : les BZRP Music Sessions #23 tant attendues avec Paulo Londra sont arrivées

Le mystère a pris fin avec la confirmation que Paulo Londra est la session 23 de Bizarrap et les fans peuvent désormais en profiter après une longue attente. Ne la perd pas!

© Instagram @bizarrapVIDEO : Les BZRP Music Sessions #23 tant attendues avec Paulo Londra sont arrivées.

Tout au long du week-end, l’attente du public a augmenté en raison de la Séances musicales BZRP #23qui était un mystère complet pour les adeptes de Bizarre pendant longtemps, car il n’apparaissait pas dans la liste des versions. Les rumeurs sont devenues officielles dimanche soir lorsque le producteur a posté une photo avec Paul Londrescelui choisi pour la séance. Il est maintenant disponible !

Un différend juridique sur les droits de ses chansons a conduit le chanteur à paralyser sa carrière pendant deux ans, jusqu’à ce qu’il fasse son grand retour en mars de cette année avec son single « Plan A ». En même temps que son retour, les fans attendaient ce qui est arrivé dimanche, lorsque le producteur de musique a publié une photo sur Instagram des deux avec un défi pour ses followers : atteindre 23 millions de commentaires sur le post pour déverrouiller la chanson.

L’impact a été instantané, puisqu’en moins de 24 heures les utilisateurs ont atteint leur objectif, avec le soutien de différents artistes de la scène latine, et en parallèle c’est devenu la deuxième publication la plus commentée de l’histoire d’Instagram. Réalisation de la réalisation Bizarre Il a annoncé dans l’une de ses histoires que l’heure de sa première était à 19h00 en Argentine. Après plus d’heures d’attente, la vidéo a atteint YouTube et vous pouvez en profiter ici.

Ce qui est certain, c’est que il est arrivé sur YouTube quelques minutes plus tard que prévu, bien qu’il soit arrivé sur Spotify à l’heure indiquée par le producteur. Apparemment, il y avait une sorte d’inconvénient qui ne permettait pas le lancement correctement et il l’a souligné Bizarre Sur Twitter: « Il est sorti sur Spotify. Quand je pourrai réparer le truc YouTube, je le mettrai en ligne, je suppose que ce sera en un clin d’œil ». Cela n’a fait que générer encore plus d’attente chez les fans qui entre-temps se sont exprimés sur les réseaux sociaux.

Au cours de la journée, Bizarre révélait des détails en coulisses, comme un audio du 23 novembre 2019, où Paul Londres lui a demandé de réserver la session musicale numéro 23. La raison en est que le chanteur est un fan de basket-ball et un fan de Michael Jordan, qui portait ce numéro pendant ses années en tant que joueur des Chicago Bulls.

