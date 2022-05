VIDÉO : Leonardo DiCaprio félicite Jacob Elordi et les fans deviennent fous

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Don’t Look Up s’était déclaré fan d’Euphoria il y a des années. C’était leur rencontre au Met Gala.

© GettyLeonardo DiCaprio et Jacob Elordi se sont rencontrés après le Met Gala.

A chaque génération ses leaders : comme en 1997 Leonardo DiCaprio Il a volé tous les yeux en jouant titanesqueaujourd’hui Jacob Elordi Il est installé comme l’un des acteurs les plus attractifs et avec la plus grande présence dans les réseaux sociaux. Mais… que se passerait-il si ces deux personnages se rencontraient ? En fait, c’est déjà arrivé et les images ont révolutionné les fans qui n’arrive toujours pas à croire les paroles de l’acteur oscarisé au jeune interprète.

Leonardo DiCaprio passe par un travail intéressant présent. C’est qu’il a récemment joué Ne lève pas les yeuxle film d’Adam McKay disponible sur Netflix qui lui a valu des nominations pour le meilleur acteur au SAG et aux Golden Globes, ainsi que son prochain film avec Martin Scorsese, intitulé Les tueurs de la fleur de luneest en post-production et sortira cette année en salles avec des performances de Robert De Niro, Brendan Fraser et Jesse Plemons.

De son côté, Jacob Elordi a commencé à faire ses premiers pas dans le métier alors qu’il était figurant en Pirates des Caraïbes : La Revanche de Salazar puis a fait la grande percée en jouant dans une comédie romantique pour adolescents. C’était la trilogie La cabine des baisersdisponible sur Netflix, qui lui donna plus tard accès à l’un des rôles principaux de la fiction de l’époque : euphorie. Mettant en vedette Zendaya et sortie en 2019, la série de hbo max l’a accueilli dans la peau de Nate Jacobs.

Bien que DiCaprio ait 47 ans et Elordi 24 ans, la vérité est que les deux se distinguent comme l’un des favoris du public et sont loués, principalement, pour leurs rôles d’hommes de premier plan. Enfin, les deux artistes se sont rencontrés lors de la soirée organisée après la gala rencontré. Alors que des personnalités comme les Kardashian, Jared Leto, les sœurs Hadid ou Blake Lively ont célébré après l’événement au Metropolitan Museum of Art de New York, elles se sont saluées et ont été enregistrées sur vidéo.

En 2019 en dialogue avec Variety, Leonardo DiCaprio s’était déclaré fan de euphorie. Dès lors, ayant l’un des protagonistes devant lui, il n’a pas hésité à le reconnaître. « le programme est incroyable”, a-t-il affirmé après avoir salué Jacob Elordi, entouré d’amis qui ont fêté parmi les stars. L’un des présents n’a pas tardé à enregistrer le moment et à le partager sur les réseaux sociaux, rendant ses fans fous avec cette interaction.

