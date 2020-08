Vidéo: Le sage Werner Hansch démonte Emmy Russ!

26/08/2020 9h00

Les messieurs de “Celebrity Big Brother” choisissent Emmy Russ comme quatrième des prétendants possibles à la victoire. Ce n’est pas sage, explique Werner Hansch.

Le patriarche “Celebrity Big Brother” Werner Hansch compte avec la blonde Emmy Russ (21 ans depuis 2017). Le grand-père mentalement vivant de 82 ans a évoqué le classement d’un candidat de la veille.

Les habitants devaient choisir entre eux les candidats qui auraient le plus mérité la victoire – et Miss Russ a débarqué à la 4e place!

Emmy Russ ne défend pas les valeurs

Le sage Werner Hansch, le candidat absolu à la victoire, a été indigné et trouve très immoral à quel point elle montre ouvertement ses charmes. Il a secoué ses camarades campeurs du Märchenland: “C’est un abaissement de tous les autres placés!” L’ancien journaliste sportif décrit la starlette potentielle comme “une personne qui utilise évidemment ses charmes comme une arme ici – si extrême que je suis derrière le ne peut plus reconnaître d’autres valeurs dans d’étroits morceaux de tissu. “

«1840? Y avait-il déjà des gens? »Emmy Russ

Ikke Hüftgold (43 ans), ex-star de Ballermann, était d’accord: «Moralement, vous avez raison à mille pour cent. Quiconque y va constamment et fait l’éloge des seins, attrape votre entrejambe, attrape votre cul, veut aller au lit avec tout le monde … ils n’ont pas leur place à la quatrième place ».

«Dans quel ghetto a-t-elle grandi?

Dans la salle de consultation, le candidat sûr pour la deuxième place a ajouté: «Ce n’est qu’un enfant! Si mes enfants étaient comme ça, je me donnerais une photo dans la tête! Dans quel ghetto a-t-elle grandi? »De plus, Werner Hansch, qui aurait 21 ans, lui aurait proposé de toucher ses seins:« Nous, les hommes, sommes également réceptifs à cela, mais nous continuons à nous allonger et à dire: «Prends-moi, prends-moi, prenez-moi, ‘ne rencontre pas forcément un Werner qui a 82 ans et qui a d’autres soucis … “

“Conspécifiques”?

«N’y a-t-il pas des gars chez Spongebob?» Emmy Russ

Simone est également indignée

Et Simone Mecky-Ballack a imité sa jeune colocataire: «’Werner, aujourd’hui je portais un bikini, vous auriez paniqué!’ Pour être honnête, est-ce encore possible? C’est probablement vraiment inconfortable. “

Elle a ajouté, après avoir réfléchi un instant: «Si à 44 ans je suis jalouse d’une fille de 20 ans, alors j’ai un problème sérieux et je dirais que la jalousie est le dernier point que je voudrais faire “Mais Simone ne pense pas que quoi que ce soit changera dans son comportement:” C’est ce stratagème stupide. C’est «toujours cool». Je ne peux rien faire avec ça. J’ai juste 20 ans de trop pour ça ».

«Une fois, j’ai eu un gars dans ma classe appelé Leander.

Comme un Leandertal. »Emmy Russ

Et donc Emmy Russ s’est retrouvé sur la liste de sortie mardi soir. À la fin, cependant, Ramon Abtin a été expulsé. Au fait: Au moment des ragots, la participante blonde de «Beauty & The Nerd» était encore dans le château de conte de fées …

Notre classement des gagnants

Dans la forêt de contes de fées de «Celebrity Big Brother», il y a encore sept candidats: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack, Katy Bähm, Kathy Kelly et Emmy Russ.

Nos candidats à la victoire:

1. Werner Hansch

2. Ikke Hüftgold

3. Kathy Kelly (ou Katy Bähm)

4. Simone Ballack

5. Katy Bähm (ou Kathy Kelly)

6. Emmy Russ

7.Misha Mayer (s’envole mercredi)