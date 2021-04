Vidéo: Le PDG du Tennessee renvoyé après avoir harcelé un garçon en robe de bal

Un PDG du Tennessee a été licencié après avoir été vu dans une vidéo virale harcelant apparemment un adolescent qui portait une robe pour le bal.

L’homme a été identifié comme étant Sam Johnson, PDG de VisuWell, une société de télémédecine. Ses actions ont suscité des accusations d’homophobie et de harcèlement.

L’adolescent, Dalton Stevens, est visiblement bouleversé dans la vidéo et tente de se distancier de Johnson qui le suit, le qualifiant de «dégoûtant» et lui disant qu’il ressemble à un «idiot».

L’altercation avec Stevens, qui a 18 ans, a été filmée par le petit ami de l’adolescent, avec qui il assistait au bal du Tennessee.

Stevens affirme que Johnson a approché le couple alors qu’ils prenaient des photos et a commencé à remettre en question le choix de Stevens de porter sa robe longue en tulle rouge.

La vidéo est particulièrement choquante étant donné l’écart d’âge entre l’homme et le garçon, ainsi que l’innocuité du choix de la tenue de Stevens.

Il est simplement un adolescent qui voulait s’habiller pour une soirée spéciale avant que son plaisir ne soit interrompu par un homme adulte refusant de garder son opinion pour lui-même.

Sam Johnson a été licencié après l’échange homophobe.

L’employeur de Johnson a annoncé que son rôle dans l’entreprise avait pris fin car les actions démontrées dans la vidéo «contredisaient les normes élevées que nous nous étions fixées».

« Nous condamnons sans équivoque le comportement de Sam Johnson dans une vidéo récente largement diffusée sur les réseaux sociaux », VisuWell a tweeté. « Après avoir enquêté sur l’affaire et parlé aux personnes impliquées, le conseil d’administration de VisuWell a choisi de licencier M. Johnson de son poste de PDG, avec effet immédiat. »

La société a par la suite précisé que Johnson n’était plus employée par eux à quelque titre que ce soit.

Johnson, cependant, nie l’allégation et dit qu’il avait approché les adolescents après les avoir entendus utiliser des blasphèmes et avoir fait preuve d’un «comportement désagréable et bruyant» pendant que lui et sa famille mangeaient à l’hôtel.

« Nous venions de nous asseoir pour dîner dans ce restaurant que nous fréquentons, et je revenais des toilettes quand on m’a présenté leurs insultes bruyantes », a déclaré Johnson à Newsweek. « Faire de la robe était leur idée, et ils ont supprimé la majeure partie de l’échange. »

Dans la vidéo, un autre adulte peut être entendu tenter d’intervenir et de diffuser la réaction de Johnson, en disant: «C’est juste le bal. Ce sont des enfants, c’est un groupe d’enfants. Viens mec. »

L’adolescent du Tennessee prend position contre les normes de genre.

« Je pense que je suis belle et que j’aime vraiment la robe, et je veux montrer que les vêtements n’ont pas de sexe », a déclaré Stevens après l’incident.

Il fait partie d’un mouvement croissant de personnes qui brisent les barrières autour des vêtements et de l’expression de genre.

L’échange n’est pas sans rappeler celui partagé entre l’expert de droite Candace Owens et Harry Styles.

L’année dernière, quand elle a tweeté, «Ramenez les hommes virils», après qu’il ait porté une robe sur une couverture de Vogue.

Ce point de vue est enraciné dans l’idée que les vêtements sont définis par le genre qui lui-même a une définition rigide basée sur des normes sociétales plutôt que sur un choix personnel.

Le choix de Stevens de porter une robe n’a aucune incidence sur son sexe et n’influence en aucune façon Johnson ou qui que ce soit d’autre. Pourtant, il est devenu courant pour des personnes comme Owens et Johnson de contrôler l’expression de genre d’une manière qui est oppressive et frise le harcèlement.

La police de genre est une question particulièrement sensible dans le Tennessee, qui a rejoint plusieurs autres États en adoptant des lois anti-trans qui imposent des règles restrictives sur les identités de genre.

Parmi ces lois figurent les restrictions d’accès aux soins de santé affirmant le genre et les limites imposées aux athlètes transgenres.

Ces lois ont un impact direct sur les jeunes comme ceux qui ont assisté au bal avec Stevens.

Le fait de voir un adulte adulte cibler un camarade de classe en raison de la façon dont il est habillé affligerait sans aucun doute tout adolescent qui ne se conforme pas aux normes de genre rigides que le Tennessee tente de faire respecter.

