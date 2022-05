VIDÉO : Le jour où Tom Holland a trahi Marvel et est devenu Batman

merveille

Tom Holland est le grand protagoniste de Spider-Man et est considéré comme l’un des super-héros les plus aimés de Marvel. Mais, l’acteur a trahi le studio et est devenu Batman. Regarder!

© GettyTom Holland

en 2017 Marvel a surpris les fans avec la première d’une nouvelle version de Peter Parker. Le studio, cette année-là, a été lancé dans le monde entier Spider-Man : Retrouvailles avec un nouveau protagoniste : Tom Holland. L’acteur, malgré le fait qu’il avait déjà une carrière prometteuse à Hollywood, s’est catapulté à la renommée internationale avec ce personnage dans lequel il a ébloui par sa performance. C’est parce que l’artiste a réussi à donner au mur-crawler sa propre personnalité.

La vérité est que, dans sa version, Tom Holland Il a réussi à donner à Spider-Man un air plus détendu et plus jeune. Cependant, dans le dernier film, Spider-Man : Pas de retour à la maison, qui a été créée l’année dernière, l’acteur a montré une version complètement inconnue de son personnage. A cette occasion, Peter Parker a fait face à la maturité la plus dure, restant complètement seul après avoir perdu sa petite amie et son meilleur ami à cause d’un sortilège. Docteur étrange (Benedict Cumberbatch).

Et, avec ce dernier long métrage, Tom Holland s’est imposé comme l’un des personnages les plus aimés et les plus respectés de merveille. En tout cas, la vérité est qu’une vidéo est récemment devenue virale et a fait sensation parmi les fans de l’acteur car il a trahi l’entreprise ! Kévin Feig! En effet, dans l’audiovisuel, on le voit habillé en Batman, ce qui a surpris tout le monde en raison du naturel avec lequel il le fait.

C’était lors d’une interview accordée à MTV en 2017, en pleine promotion de retour à la maison, que Holland a mis le masque de Batman et a fait semblant d’être ce personnage de DC. « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités», commence à dire Tom avec le masque du personnage maintenant joué par Robert Pattinson. Bien que, clairement, tout cela ne soit qu’une blague, l’intervieweur lui donne un avertissement.

« Tom, si tu continues comme ça, on va être poursuivi.», assure celui qui est en charge du reportage. Bien sûr, pour la tranquillité d’esprit des fans, il faut préciser que la vidéo n’est pas allée trop loin et n’a généré aucun problème entre les franchises concurrentes. Mais à vrai dire, la performance de Holland a été applaudie et hilarante. Cependant, aucun rôle de super-héros ne surpasse le sien en tant que Spider-Man.

