VIDÉO : Le casting de Bridgerton a fait une danse TikTok et ça fait fureur

le casting de Bridgerton Ils ont une excellente chimie devant les caméras, mais aussi en dehors d’eux et ils l’ont montré. Découvrez la danse qu’ils ont faite sur TikTok et ça fait fureur !

©NetflixCertains des frères Bridgerton

En 2019 quand Netflix choisir les acteurs pour jouer BridgertonIls étaient tous étrangers les uns aux autres. Oui! Qui sont maintenant les frères protagonistes de Série Shonda Rhimes ils ne se connaissaient pas lorsqu’ils ont commencé le tournage. Cependant, la vérité est que plusieurs mois se sont écoulés depuis cette première rencontre et la confiance entre les acteurs a déjà suffisamment grandi. D’ailleurs, la grande preuve en est l’alchimie qu’ils ont devant la caméra.

Bien que l’intrigue de Bridgerton se concentre sur l’histoire d’amour de chaque membre de la famille, les scènes que les huit frères ont sont inégalées. Leur relation semble si réelle au point qu’elle dépasse l’écran et leur lien est très applaudi. Cependant, il semble que la bonne énergie ne soit pas seulement devant les caméras, mais aussi derrière. Cependant, cela vient de devenir officiel avec une vidéo devenue virale.

Dans l’audiovisuel, certains acteurs sont perçus comme Florence Hunt, qui joue Hyacinthe et était responsable de sa diffusion. Dans cette vidéo où les protagonistes dansent, elle apparaît en premier puis ils rejoignent Will Tilston, l’interprète de George, Claudia Jessie, qui joue Eloïse et, bien sûr, les anciens : Anthony, le personnage de Jonathan Bailey, Benedict, le personnage de Luke Thompson et Collin, le personnage de Luke Newton.. Aussi, qui fait une participation spéciale à cette danse est Ruth Gemmell, qui joue Violet Bridgerton.

Et, pour accompagner cette publication, qui bien entendu fait déjà sensation auprès des fans de la série originale de Netflix, Florence Hunt a écrit: « Les TikTok de Bridgerton ils viennent de commencer”. C’est-à-dire qu’avec cela, l’actrice a ouvert la porte à la possibilité de voir plus de vidéos du casting comme la récente. Bien sûr, il convient de noter que la publication de Hunt a suscité certains doutes parmi les fans.

Car, la particularité qu’ont les acteurs, c’est qu’ils se caractérisent comme leurs personnages respectifs. A tel point que les adeptes de fiction basée sur livres de julia quinn Ils se sont demandé si la vidéo provenait du tournage de la saison trois ou si elle datait du moment où ils ont tourné la deuxième partie. De toute façon, tout semble indiquer que c’est de l’année dernière alors qu’ils travaillaient sur les épisodes sortis le 25 mars, puisqu’il semblerait que ce soit un décor qui a été vu dans la saison 2.

