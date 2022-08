Vidéo : L’apparition de Johnny Depp aux VMAS 2022 que peu ont remarquée

in

Johnny Depp a finalement réussi à mettre fin à la stigmatisation qui l’a accompagné lors du procès avec Amber Heard et réapparu aux MTV VMAS 2022. Faites attention !

© GettyJohnny Depp

Johnny Depp a joué dans l’un des scandales juridiques les plus mémorables de l’industrie cinématographique hollywoodienne avec son procès en diffamation contre son ex-femme Ambre Entendu qui l’a traité d’agresseur dans un article de Poste de Washington. Depuis, la carrière de l’acteur emblématique s’est effondrée, perdant des rôles dans des franchises telles que Pirates des Caraïbes Oui animaux fantastiques.

Après avoir remporté le procès contre Ambre Entendu L’interprète doit récolter 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs en plus d’être prêt à retourner dans le monde du jeu d’acteur où beaucoup lui avaient lâché la main une fois connues les accusations de son ancien partenaire, bien qu’une partie de l’industrie croyait encore en Johnny Depp même si le verdict du procès n’était pas encore sorti à ce moment-là.

Johnny Depp aux MTV VMAS 2022

Aujourd’hui Johnny Depp vous pouvez être calme car Hollywood vous accepte à nouveau et la preuve en est votre participation au MTV VMAS 2022un événement qui connaît des controverses et cette fois a profité du scandale judiciaire de l’acteur et de son retour dans l’industrie avec un caméo du protagoniste de Ciseaux que beaucoup ont peut-être négligé mais qui n’a pas cessé d’être impressionnant.

Après que Lizzo a ouvert la cérémonie de remise des prix, l’acteur, qui a incroyablement 59 ans, a fait une apparition mystérieuse où il n’est pas vu dans tout son corps mais son visage est projeté sur un astronaute, la réplique du trophée. Homme de lune de l’événement, alors qu’il était suspendu au plafond où se déroulait cette rencontre glamour avec les plus grandes figures du monde de la musique.

Johnny Depp Puis il se mit à exprimer avec cette voix grave qui lui était si caractéristique : « Je veux juste que vous sachiez que je suis disponible pour les anniversaires, les bat mitzvah, les mariages, les veillées… tout ce dont vous avez besoin. Tu sais que? J’avais besoin du travail »qui a été accueillie par les applaudissements et les rires du public conscient de la situation actuelle de l’acteur et de son intention de revenir triomphalement dans le monde du grand écran.

Les choses se sont beaucoup améliorées pour l’acteur une fois le verdict du procès avec Ambre Entendu l’a trouvé vainqueur de ce différend juridique. Johnny Depp Il souhaite que sa carrière professionnelle reprenne le chemin du succès qui l’a accompagné jusqu’à ce que ce scandale éclate. Différent est le cas de l’actrice de DC qui a moins de soutien que son ex-partenaire dans l’opinion publique, à tel point qu’il y a une campagne de collecte de signatures dans le but de la faire virer. Aquaman et le royaume perdu.

