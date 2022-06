VIDÉO : Johnny Depp est venu sur TikTok avec un message pour ses fans et c’est déjà un record

célébrités

Johnny Depp a fait sa première apparition sur son récent compte TikTok avec une vidéo qu’aucun fan de l’acteur ne devrait manquer. Il bat aussi des records de fans !

Johnny Depp Il a joué dans l’un des scandales les plus mémorables d’Hollywood ces dernières années, après le procès avec Amber Heard pour diffamation et voies de fait. Le 2 juin, le verdict tant attendu du jury est arrivé et a jugé que l’acteur était innocent des accusations de son ex-femme, générant des célébrations sur les réseaux sociaux par ses fans, qui ont maintenu des campagnes constantes en sa faveur pendant des années et maintenant enregistre dans TIC Tac.

l’étoile de Pirates des Caraïbes Il avait perdu un grand prestige dans l’industrie cinématographique après des plaintes pour violence sexiste, de sorte que de grandes sociétés de production telles que Warner Bros. ou Disney ont cessé de compter sur lui. Cependant, après le jugement en sa faveur, une résurgence de sa carrière est attendue et son public reste dans l’expectative de ses prochaines étapes, après sa lettre dans laquelle il concluait en disant : « Le meilleur reste à venir et enfin un nouveau chapitre a commencé ».

+Johnny Depp est venu sur TikTok

Quelques jours seulement après avoir remporté une victoire d’essai sur Amber Heard, La prochaine chose pour l’acteur était d’ouvrir son compte officiel TikTok avec une vidéo en remerciement direct à son fandom.. Avec la chanson « Stranger » de Love Joys en arrière-plan, le message présente Depp saluant les fans à l’extérieur du palais de justice, tapant sur une vieille machine à écrire et jouant de la guitare sur scène avec son ami Jeff Beck. Regardez-le ici!

« A tous mes followers les plus précieux, loyaux et indéfectibles », a commencé la description de la vidéo. Il a continué avec le message suivant : « Nous avons été partout ensemble, nous avons tout vu ensemble. Nous avons parcouru le même chemin ensemble. Nous avons fait ce qu’il fallait ensemble, tout ça parce que tu t’en souciais. Et maintenant, nous allons tous avancer ensemble. Vous êtes, comme toujours, mes employeurs et encore une fois je n’ai aucun moyen de vous dire merci, si ce n’est de dire merci. Donc merci. Mon amour et mon respect, JD”.

L’ouverture de votre profil TikTok officiel et de la vidéo publiée prend moins de 24 heures, mais dans ce court laps de temps a déjà atteint 8,5 millions de followers et 5,6 millions de likes. De cette façon, il atteint une nouvelle marque en obtenant ce nombre d’utilisateurs en quelques heures seulement, en référence claire à l’affection des fans envers Johnny Depp. Pour le moment, il n’y a plus de messages, mais de nouvelles interactions sont attendues.

