VIDEO Featherweight confirme-t-il qu’il est le fils de Valentín Elizalde chantant « Vete Ya » et « Lobo Domesticado » ?

Une vidéo de Featherweight chantant l’une des chansons les plus célèbres du Golden Rooster a relancé la théorie selon laquelle il est le fils de Valentín Elizalde.



© Instagram @pesopluma + @valentinelizalde_oficialFeatherweight confirme-t-il qu’il est le fils de Valentin Elizalde ?

Featherweight a réussi à se positionner comme l’un des artistes les plus demandés pour des collaborations qui deviennent un succès, de ses chansons avec Natanael Cano, Junior H, Becky G, Nicki Nicole, Marshmello et sa chanson la plus récente BZRP Sessions #55 avec le producteur argentin Bizarrap. Mais voilà que sur les réseaux sociaux une vidéo a retenu l’attention des fans, il s’agit de Pcette plume chantant « Go Now »que beaucoup ont pris comme confirmation que Il est le fils de Valentin Elizalde. Ici, nous vous disons la vérité derrière le clip déjà viral sur les réseaux sociaux.

L’interprète de chansons comme ‘Ella Baila Sola’, ‘AMG’, ‘PRC’, ‘El belicón’ et ‘El Azul’ est devenu une tendance non seulement à cause de sa musique mais aussi à cause des doutes générés par son passé, peu détaille l’origine familiale de Featherweight et certains fans sont connus Ils assurent qu’il est semblable au défunt Valentin Elizalde, mieux connu sous le nom de coq d’orqui a été assassiné à 27 ans en 2006.

Est-ce que Featherweight chante « Lobo Domesticado » de Valentín Elizalde un hommage à son père Valentín Elizalde ?

L’une des vidéos avec lesquelles il a lancé la rumeur selon laquelle Double P est le fils de Valentin Elizaldec’est là qu’il apparaît Poids plume chantant « Tame Wolf », l’une des chansons les plus célèbres du Golden Rooster. Le clip a été tiré d’une émission en direct et en quelques instants, il a fait sensation sur les réseaux sociaux, où les fans ont comparé sa voix et ont noté une similitude dans son visage.

Même le chanteur de corridos allongé a pris le temps de leur répondre et d’avouer sa grande admiration pour la star de Navojoa, Sonora.

« Mes respects à Valentin, qu’il repose en paix, qui a toujours été et sera une de mes inspirations »a mentionné le poids plume.

La vérité derrière la vidéo de Featherweight chantant « Vete ya » de Valentín Elizalde

Une vidéo qui a fait fureur sur TikTok et plus de réseaux sociaux est celle de Poids plume faisant une reprise de « Vete ya », l’une des chansons les plus emblématiques de Valentín Elizalde. Le clip a en fait été créé avec l’intelligence artificielle par l’utilisateur de TikTok @flowtrapping, donc Double P n’a pas réellement interprété la chanson.

Est-ce que Featherweight est le fils de Valentin Elizalde ?

Les fans affirment que la voix et même le nez de Featherweight et Valentín Elizalde coïncident, malgré le fait que l’un est originaire de Jalisco et l’autre est né à Sonora. Mais le poids plume lui-même a précisé que bien qu’il admire le Golden Rooster, ils ne sont pas vraiment liés, et il ne se sent pas non plus comme la réincarnation de la star qui a été victime d’une attaque armée en quittant un événement à Reynosa, Tamaulipas.

Qui sont les vrais papas poids plume ?

Selon le profil d’un utilisateur de TikTok nommé Viri Guinto, le père de Featherweight porte le même nom que lui : Hassam Kadame Tolèdeest originaire de Jalisco mais d’origine libanaise. La mère de Featherweight de Sinaloa et son nom est Rubí Laija Díaz.

